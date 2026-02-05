El Frente Amplio también entra al Gobierno en el nuevo Ministerio de Justicia

Luis Abinader es proclamado candidato presidencial del Frente Amplio en noviembre del 2019. A su derecha se encuentra Juan Dionicio Rodríguez Restituyo y María Teresa Cabrera, y a su izquierda está Fidel Santana. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Entre los viceministros juramentados ayer en el nuevo Ministerio de Justicia estuvo Juan Dionicio Rodríguez Restituyo, una de las tres figuras políticas más conocidas del Frente Amplio.

Este partido ha sido un aliado fiel del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y del presidente Luis Abinader, incluso en sus tiempos difíciles, pues fue uno de los pocos que le apoyó en el 2016.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/05/abinader-y-frente-amplio-26d1a0be.jpg El candidato Luis Abinader habla a los seguidores del Frente Amplio tras su juramentación como candidato presidencial de ese partido. (ARCHIVO/DIARIO LIBRE)

El PRM recibió el apoyo de cinco partidos en el 2016, seis en el 2020 y 20 en el 2024.

Un año después de que el PRM llegó al poder, este aliado fue favorecido con la embajada dominicana en Uruguay, entregada a Fidel Santana.

Santana fue diputado hasta el 2020, pero no pudo repetir, así que fue incorporado en el tren gubernamental. Lo mismo ocurrió con Rodríguez, quien fue legislador hasta el 2024 y ya le nombraron en el Estado.

El Frente Amplio aportó en el 2016 a la candidatura de Abinader unos 27,536 votos (0.60% del total de votos válidos), en el 2020 sumó 27,270 votos (el 0.66 % de los votos válidos), pero en 2024 llevó a su propia candidata, la profesora María Teresa Cabrera.

Ella obtuvo 6,255 sufragios, un 0.14 % del total nacional.

En el 2024, esta organización política estuvo aliada al PRM para presentar candidaturas conjuntas a nivel congresual.

Apoyó a todos los aspirantes a senadores del PRM del país, excepto los de El Seibo, La Vega y Peravia, así como a los que buscaban ser diputados en Bahoruco, Dajabón, Independencia, Pedernales, La Vega y María Trinidad Sánchez.

El peso del voto frenteamplista fue mínimo en el ámbito senatorial en localidades como el Distrito Nacional (835 votos), Santiago (1116), La Altagacia (387) y San Cristóbal (1,229).

Otros viceministros

El ministro de Justicia también se llevó a la nueva institución parte del equipo que lo acompañó en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.

Entre ellos están los subconsultores Pedro Luis Montilla Castillo y Noelia Rivera Guevara, y el que fuera director de Proyectos Jurídicos Especiales del Poder Ejecutivo, Noel Sued Canahuate.