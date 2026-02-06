Leonel Fernández acusa al PRM de incumplir promesas y cuestiona manejo del caso Senasa

El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, durante un encuentro con representantes de la prensa en Santiago. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, afirmó que el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha incumplido compromisos asumidos y ha perdido autoridad moral tras el supuestro fraude ocurrido en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

Durante un encuentro con representantes de la prensa en Santiago, Fernández sostuvo que sectores como la educación y la salud pública presentan un marcado deterioro. Indicó que el sistema de salud "se ha convertido en un paciente en sí mismo" y que la educación requiere cambios estructurales.

El dirigente opositor también se refirió a la ejecución de obras de infraestructura en la región norte, señalando retrasos en proyectos como el Monorriel de Santiago, cuya conclusión —según dijo— debió haberse producido hace varios años.

La falta de planificación

En relación con el transporte público, cuestionó la efectividad del teleférico y advirtió sobre la falta de planificación en las soluciones al tránsito en la ciudad de Santiago, lo que —a su juicio— agrava el congestionamiento vehicular.

Fernández citó proyectos anunciados por el Gobierno que aún no han iniciado, entre ellos la carretera del Ámbar, prometida desde el inicio de la actual gestión.

El dirigente político atribuyó la paralización de obras a la utilización de recursos públicos con fines políticos, lo que, afirmó, limita la capacidad del Estado para completar proyectos de infraestructura.

Al referirse nuevamente a SeNaSa, Fernández sostuvo que los hechos registrados afectan la credibilidad del Gobierno. Señaló que no existe autoridad moral para solicitar mayores aportes de la ciudadanía sin ofrecer garantías de transparencia en el manejo de los recursos.

Finalmente, calificó la gestión actual como carente de visión de futuro y aseguró que la Fuerza del Pueblo representa una alternativa política para el país.