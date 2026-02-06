Leonel Fernández se reúne con industriales y comerciantes en Santiago

El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, durante el encuentro con empresarios de la Ciudad Corazón. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, se reunió este viernes con industriales y comerciantes de la provincia de Santiago, como parte de una visita de tres días a la denominada Ciudad Corazón.

La agenda del exmandatario inició con un almuerzo junto a miembros de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), celebrado en el edificio empresarial de la entidad.

Durante el encuentro, Fernández intercambió impresiones sobre la situación económica del país, el clima de negocios y los principales desafíos que enfrenta el sector productivo del Cibao, según una nota de prensa de la Secretaría de Comunicaciones de la organización política.

Más adelante, el líder opositor sostuvo un encuentro con representantes de la prensa de Santiago en el Hotel Matum, donde abordó temas de actualidad nacional y expuso la visión política de la Fuerza del Pueblo.

Inauguración del nuevo local de la Fuerza del Pueblo

Fernández encabezó el acto de inauguración del nuevo local de la Fuerza del Pueblo en Santiago, ubicado en la avenida Las Carreras, entre las calles Sánchez y Cuba. La jornada concluyó con un encuentro privado con empresarios de la región.

Agenda del fin de semana

Las actividades continuarán el fin de semana con encuentros de carácter académico, social y económico, así como juramentaciones de nuevos miembros en distintos municipios y distritos municipales de la provincia, como parte del proceso de fortalecimiento territorial del partido.

Para el sábado, la agenda inicia a las 10:00 de la mañana con la puesta en circulación de un libro de Radhamés Jiménez Peña, en el Hotel Matum.

Posteriormente, al mediodía, Fernández sostendrá un almuerzo con representantes del sector cooperativista en el Centro de Convenciones de UTESA.

En horas de la tarde, encabezará juramentaciones en el municipio de Licey al Medio, en Rancho Estropico; en el distrito municipal Santiago Oeste, en el bajo techo de Cienfuegos; y en Jacagua, en el Edificio de Inversiones Rineri.

Las actividades del domingo comenzarán a las 10:00 de la mañana con una juramentación en el bajo techo de Las Carreras, en Santiago de los Caballeros.

A la 1:00 de la tarde participará en un almuerzo con la Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santiago (Amaprosan), en el Club Amaprosan Inc.

La agenda concluirá a las 4:00 de la tarde en el municipio de Baitoa, con una última juramentación como parte del recorrido político que desarrolla la Fuerza del Pueblo en la provincia de Santiago.