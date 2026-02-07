Leonel Fernández sitúa a las cooperativas en el centro de visión económica

Las declaraciones fueron ofrecidas durante un encuentro con líderes cooperativistas de más de 100 cooperativas de la región Norte ( FUENTE EXTERNA )

El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, aseguró que las cooperativas son un pilar fundamental para el crecimiento inclusivo del país y prometió respaldar su desarrollo si su organización llega al Gobierno en 2028.

Fernández afirmó que el cooperativismo ocupa un lugar estratégico dentro de la visión de desarrollo económico y social que promueve la Fuerza del Pueblo, al destacar el impacto de estas entidades en las comunidades.

"A la Fuerza del Pueblo no hay que convencer del papel de las cooperativas y de la necesidad de protegerlas e impulsarlas", expresó.

El dirigente político aseguró que, de llegar al Gobierno en 2028, brindará el respaldo necesario para que las cooperativas sigan creciendo y prestando servicios en distintas comunidades del país, al reiterar su compromiso con el fortalecimiento institucional y operativo del sector.

Asimismo, subrayó el apoyo político de la Fuerza del Pueblo al movimiento cooperativo nacional al afirmar que el cooperativismo cuenta con el respaldo de esa organización.

Agenda

Las declaraciones fueron ofrecidas durante un encuentro con líderes cooperativistas de más de 100 cooperativas de la región Norte y miembros del Consejo Nacional de Cooperativas, como parte de una agenda de trabajo de tres días que Fernández desarrolla en la provincia de Santiago.

La agenda incluyó un encuentro con industriales y comerciantes de la región, donde intercambió impresiones sobre la situación económica nacional, el clima de negocios y los desafíos del sector productivo del Cibao. También acompañó al jurista y dirigente político Radhamés Jiménez Peña en la puesta en circulación del libro "Las cárceles: el último eslabón del sistema de justicia penal", realizada en el Hotel Matum de Santiago.

El recorrido contempla además actos de juramentación de nuevos miembros de la Fuerza del Pueblo en Licey al Medio, Santiago Oeste, el municipio cabecera de Santiago y Baitoa, como parte de las actividades políticas y organizativas en esa provincia.

