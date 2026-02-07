El PRM asegura que su padrón digital está libre de duplicidades tras proceso de verificación

José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), este 7 de febrero de 2026 en una reunión de la dirigencia del partido en Santiago. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza manifestó, tras la implementación del proceso nacional de verificación y afiliación, que el padrón de militantes oficialistas se encuentra libre de duplicidades.

La información fue ofrecida durante un encuentro con representantes de ocho provincias del Cibao, realizado para coordinar los detalles del acto conmemorativo del 11.º aniversario de fundación de la organización política.

De acuerdo con una nota informativa, Paliza afirmó que el PRM "cuentan hoy con un padrón digital sólido" y que este proceso de depuración forma parte de los esfuerzos de fortalecimiento institucional de la organización.

El también ministro de la Presidencia, exhortó a la dirigencia a mantener la actualización permanente del registro de militantes. Asimismo, llamó a participar en la celebración programada para el próximo domingo 15, en la Gran Arena del Cibao, a las 9:00 de la mañana, junto al presidente de la República, Luis Abinader.

El dirigente sostuvo que el PRM mantiene una posición favorable en la preferencia del electorado y reiteró la importancia de preservar la unidad interna y el trabajo orgánico en respaldo al proyecto político que encabeza el Gobierno.

El 2 de octubre del año pasado, el PRM inició un proceso de depuración de su padrón y afiliación de nuevos militantes, mediante una plataforma digital denominada Verifícate. Esta iniciativa estuvo acompañada de diversas jornadas de motivación de forma local y nacional en los meses posteriores.

En este proceso, dirigentes del partido coordinaban encuentros con las distintas seccionales para fomentar a la ciudadanía a participar de la campaña.

El secretario nacional de Organización, Deligne Ascención, también valoró los resultados del proceso de verificación y subrayó la necesidad de afinar las acciones políticas y organizativas que el partido desarrollará durante el año 2026.

Militancia entusiasmada

En esta actividad, el secretario de Educación y Doctrina, Rafael Santos Badía, informó que continuarán impulsando una agenda orientada a consolidar la unidad interna y el vínculo con la militancia. De igual forma, la presidenta provincial del PRM, Rosa Santos, destacó la importancia del encuentro para la coordinación política regional.

El presidente municipal del PRM en Santiago, Andrés Cueto, señaló que las provincias representadas en la actividad aportan alrededor del 30 % del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que el miembro de la Dirección Ejecutiva Nacional, Ulises Rodríguez, resaltó el proceso de consolidación organizativa del partido.

En el encuentro participaron representantes de Valverde, Santiago Rodríguez, Montecristi, Dajabón, La Vega, Espaillat, Puerto Plata y Santiago, esta última como anfitriona, así como senadores, dirigentes nacionales, diputados, alcaldes y regidores del PRM.

