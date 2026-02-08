"Diputado Jorge Fría: empleados "desearán descuentos" que les hacen si el PRM pierde en 2028

El diputado perremeísta Jorge Frías advirtió este domingo a los empleados del Partido Revolucionario Moderno (PRM) que presuntamente están filtrando datos a la prensa de los cobros de salarios que "real o supuestamente" les descuentan las instituciones, que lo lamentarán en el 2028 si salen del poder.

La denuncia de empleados del gobierno de que presuntamente titulares de instituciones en que laboran les descuentan dinero de su sueldo, provoca cada día más ronchas en esa organización política y disgusto en la sociedad y los opositores, que reprochan la práctica.

Este domingo, el diputado Frías aseguró a esos empleados que, si pierden las elecciones en el 2028, "van a desear esos descuentos".

El legislador por la circunscripción número 2 del municipio Santo Domingo Este dijo que hacía la advertencia "bajo su responsabilidad" a los trabajadores que, según dijo, estaban pasando información a los medios de comunicación "por un par de pesos".

"Es para afueran que van"

"Bajo mi responsabilidad, les digo a los empleados del @PRM_Oficial que están pasando informaciones a medio de comunicación, por un par de pesos, que real o supuestamente les descuentan, que se preparen que, si perdemos en el 28, van a desear los descuentos, es para fuera que van", posteó en X.

Sus palabras se dan luego de que se diera a conocer un supuesto descuento del salario a los empleados del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) denunciado por la periodista Nuria Piera.

Anterior a este caso, el presidente de la República Luis Abinader destituyó al exrector del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), Rafael Féliz García, luego de que se filtrara que supuestamente el funcionario hacía ese tipo de descuentos a los trabajadores de la entidad con fines políticos, lo cual desmintió.

