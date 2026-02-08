Leonel Fernández juramenta en Santiago a exdirigentes del PLD que se integran a Fuerza del Pueblo

El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández durante la juramentación en Santiago. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, juramentó este domingo en Santiago a un grupo de dirigentes provenientes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), entre ellos exdiputados, regidores, exregidores y una exgobernadora.

Entre los juramentados figura Héctor Ramírez, quien hasta hace poco fue miembro del Comité Residente de la Circunscripción 1 de Santiago del PLD. Ramírez fue diputado en el período 2020-2024, jefe de Gabinete de la Cámara de Diputado Central entre 2010 y 2016, y secretario general de la Alcaldía de Santiago durante el período 2016-2020, indica una nota de prensa.

Al pronunciar unas palabras, Ramírez sostuvo que el momento que vive el país exige superar las diferencias partidarias y asumir una visión de Estado.

"Aquí no se trata de colores políticos, sino de reconocer quién tiene la experiencia y el liderazgo para conducir el país", expresó.

Asimismo, llamó a la militancia a trabajar de manera constante en las calles para impulsar el proyecto político que encabeza Leonel Fernández.

Junto a Ramírez también fueron juramentados Hatuendy Rosario, exregidor y miembro del Comité Central; Erickson Ortiz, actual regidor; Wilson Peña, presidente del distrito municipal de Limón; Angelo Rodríguez, presidente de comité intermedio; y Connie Ricart, presidenta de comité intermedio, además de dirigentes medios y de base.

En el mismo acto, también formalizó su ingreso a la Fuerza del Pueblo el exregidor del municipio de Santiago durante el período 2020–2024, José Enrique Torres Hernández, quien se integró junto a su equipo político.

Al explicar las razones de su decisión, Torres Hernández precisó que su paso responde a una convicción colectiva y no a una apuesta individual. "No estamos defendiendo una candidatura personal; estamos defendiendo el derecho de la gente a una vida estable", expresó.

"Decidimos colocarnos del lado del orden, del progreso, de la justicia y de la gente. Y por eso decidimos estar en la Fuerza del Pueblo", puntualizó.

Otros dirigentes

Junto a Torres Hernández, también fueron juramentados destacados dirigentes políticos, entre ellos Ana María Domínguez, exgobernadora de Santiago; Abel Acosta, regidor del municipio de Baitoa; José Núñez (Jochy), regidor de la Circunscripción 3; Venecia Quiñones, exregidora de Santiago; el abogado Pedro Emilio Sosa, Ruddy Guzmán, expresidente del Intermedio 30 de Junio y expresidente de la Juventud del municipio de Baitoa; Darlin Liriano, presidente del Comité Intermedio Rafael Martínez; así como Fidel Molina, presidente de comité intermedio, entre otros dirigentes municipales y sectoriales.

De igual manera, se integraron a la Fuerza del Pueblo cientos de dirigentes medios y de base, presidentes de comités, exregidores, coordinadores territoriales y líderes comunitarios, quienes manifestaron su decisión de sumarse al proyecto político que encabeza Leonel Fernández.

Durante el acto también intervino la exgobernadora Ana María Domínguez, quien resaltó la experiencia política y de Estado que, a su juicio, representa la Fuerza del Pueblo frente al momento que vive el país.

"Hay experiencia de Estado, hay gerencia, hay estructura y hay determinación. Pero, sobre todo, hay un pueblo que espera un capitán que cambie el rumbo desastroso que lleva este gobierno", afirmó la exgobernadora.

Domínguez advirtió sobre el deterioro de los servicios básicos, el alto costo de la canasta familiar y el aumento de la inseguridad ciudadana. "Estamos al borde del naufragio. Nos engañaron con un supuesto cambio", sostuvo.

Pedro Emilio Sosa aseguró que el equipo político que se integra llega con disposición de trabajo y compromiso.

