Luis Hernández afirma la Fuerza del Pueblo crece de forma indetenible

Luis Hernández, dirigente de la Fuerza del Pueblo. ( FUENTE EXTERNA )

El dirigente de la Fuerza del Pueblo (FP), Luis Hernández, afirmó este lunes que esa organización experimenta un crecimiento indetenible, consolidándose como el principal partido de la República Dominicana de cara a los próximos comicios.

Hernández, quien preside la Circunscripción Uno de la FP en Santo Domingo Este, señaló que el acercamiento de la ciudadanía es "notorio y palpable", destacando el ingreso constante de nuevos miembros provenientes de diversos sectores de la sociedad, refiere una nota de prensa.

El dirigente resaltó que las frecuentes juramentaciones encabezadas por el presidente del partido, Leonel Fernández, en distintas provincias del país, confirman una tendencia de crecimiento que coloca a la organización en una "ruta victoriosa". Según Hernández, la población busca en la FP una alternativa para rescatar el progreso y el bienestar nacional.

Críticas a la gestión gubernamental

Durante sus declaraciones, Hernández arremetió contra la actual administración, calificándola de "incapaz" ante el deterioro de la calidad de vida, especialmente en los sectores más empobrecidos.

Inestabilidad económica: Denunció que las "improvisaciones y malos manejos" han provocado alzas constantes en los precios de bienes y servicios.

Situación "insoportable": Aseguró que el panorama para las familias dominicanas va "de mal en peor", lo que justifica el flujo masivo de afiliados hacia la oposición.

"La gente está corriendo a cerrar filas en la FP con la esperanza de que se produzca un giro en el panorama nacional", concluyó el dirigente político.