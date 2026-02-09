×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Fuerza del Pueblo
Fuerza del Pueblo

Luis Hernández afirma la Fuerza del Pueblo crece de forma indetenible

Dice que las frecuentes juramentaciones encabezadas por Leonel Fernández confirman esa tendencia de crecimiento

    Expandir imagen
    Luis Hernández afirma la Fuerza del Pueblo crece de forma indetenible
    Luis Hernández, dirigente de la Fuerza del Pueblo. (FUENTE EXTERNA)

    El dirigente de la Fuerza del Pueblo (FP), Luis Hernández, afirmó este lunes que esa organización experimenta un crecimiento indetenible, consolidándose como el principal partido de la República Dominicana de cara a los próximos comicios.

    Hernández, quien preside la Circunscripción Uno de la FP en Santo Domingo Este, señaló que el acercamiento de la ciudadanía es "notorio y palpable", destacando el ingreso constante de nuevos miembros provenientes de diversos sectores de la sociedad, refiere una nota de prensa.

    El dirigente resaltó que las frecuentes juramentaciones encabezadas por el presidente del partido, Leonel Fernández, en distintas provincias del país, confirman una tendencia de crecimiento que coloca a la organización en una "ruta victoriosa". Según Hernández, la población busca en la FP una alternativa para rescatar el progreso y el bienestar nacional.

    Críticas a la gestión gubernamental

    Durante sus declaraciones, Hernández arremetió contra la actual administración, calificándola de "incapaz" ante el deterioro de la calidad de vida, especialmente en los sectores más empobrecidos.

    Inestabilidad económica: Denunció que las "improvisaciones y malos manejos" han provocado alzas constantes en los precios de bienes y servicios.

    Situación "insoportable": Aseguró que el panorama para las familias dominicanas va "de mal en peor", lo que justifica el flujo masivo de afiliados hacia la oposición.

    "La gente está corriendo a cerrar filas en la FP con la esperanza de que se produzca un giro en el panorama nacional", concluyó el dirigente político.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.