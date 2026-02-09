Dirigente del PLD pide al MP investigar presuntos pagos de empleados del Estado

Elías Cornelio, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). ( FUENTE EXTERNA )

El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, Elías Cornelio, entiende que el Ministerio Público debe abrir una investigación sobre las denuncias de que empleados públicos estarían siendo obligados a pagar cuotas para movimientos políticos.

El dirigente manifestó que esta disposición no solo es un tema de moral y de corrupción, sino una flagrante violación a la Ley de Función de Públicas y la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.

"La primera prohíbe que funcionarios utilicen su cargo para imponer aportes económicos a empleados bajo su dirección y la segunda establece que ningún servidor público puede ser obligado a financiar estructuras políticas, aun cuando estos cobros se presenten como voluntarios", explicó.

A través de una nota de prensa, Cornelio expresó que no existen organismos que vigilen que este tipo de cosas, que tienen años ventilándose, no sigan ocurriendo.

Implicaciones legales y solicitud de investigación

"Como ese dinero entra a la reelección del presidente Abinader, aunque no haya sido dado de manera directa a la campaña, pero si un movimiento que está apoyando al presidente está contando con los fondos públicos, también está entrando de manera indirecta a la campaña", declaró Cornelio.

Reiteró que esas denuncias deben ser revisadas para que no se conviertan en un modus operandi, ya que supuestamente en algunas instituciones estarían operando un esquema de clientelismo político que incluyen aportes económicos obligatorios para financiar movimientos políticos.

Cuestionó que se esté utilizando de manera tan ligera el dinero de los empleados para este tipo de cosas, por lo que el Ministerio Público debe abrir una investigación.