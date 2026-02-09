La Fuerza del Pueblo denuncia "deterioro y retroceso" de la educación a pesar de inversiones

La exministra de Educación, Josefina Pimentel, al encabezar a rueda de prensa de la Fuerza del Pueblo el lunes 9 de febrero del 2026 para denunciar deterioro de la formación ( FUENTE EXTERNA )

El partido Fuerza del Pueblo (FP) afirmó este lunes que el sistema educativo dominicano atraviesa un proceso de "deterioro progresivo", pese a que el Gobierno ha destinado más de un billón de pesos al sector durante los últimos cinco años, sin que, a su parecer, estos recursos se traduzcan en mejoras de la calidad de aprendizaje.

Josefina Pimentel, quien fue ministra de Educación y es titular de la Secretaría de Educación de la Fuerza del Pueblo, aseguró que "la educación ha languidecido bajo la administración del PRM", señalando que los principales indicadores asociados a la calidad educativa y los aprendizajes han sufrido "un penoso estancamiento e incluso han llegado a alcanzar niveles acentuados de deterioro y retroceso".

La exministra de Educación explicó que uno de los principales problemas que enfrenta el sistema es la persistencia de la sobrepoblación escolar, producto de la falta de aulas suficientes, lo que ha obligado al uso de espacios improvisados que afectan el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Asimismo, afirmó que existe "baja inversión de recursos en áreas sustantivas del sector" como infraestructura, capacitación y profesionalización docente, recursos y material didáctico, lo que, según su apreciación, estaría limitando la capacidad del sistema.

Baja inversión en áreas clave

Pimentel advirtió que esta situación refleja una deficiente gestión presupuestaria, señalando que, durante el año 2025, el Ministerio de Educación recibió un presupuesto superior a los 285,000 millones, cuya ejecución se concentró en gastos corrientes.

En ese sentido, afirmó que los recursos destinados a capacitación docente y equipamiento representaron solo un 2.6 % y un 2.9 %, respectivamente, mientras que el mantenimiento escolar alcanzó niveles mínimos, "evidenciando así el abandono progresivo de la infraestructura educativa".

Asimismo, explicó que la inversión en capital ha representado menos del 7 % del presupuesto ejecutado durante la presente administración, lo que provocó retrasos en la construcción de nuevas aulas y el deterioro de los centros educativos existentes.

Menos aulas, abandono escolar y alfabetización

La política también expresó preocupación por el hecho de que, de las 1,555 aulas reportadas como construidas en el último año, apenas 143 fueron destinadas al nivel inicial, lo que limita la expansión de la cobertura educativa en la primera infancia.

En materia de permanencia escolar, la dirigente señaló que el sistema educativo enfrenta "niveles preocupantes de abandono escolar", destacando que la tasa de deserción alcanza hasta un 32.09 % entre los jóvenes de 17 años.

La exministra afirmó que también se evidencian graves deficiencias en los programas de alfabetización, señalando que, a pesar de la ejecución de importantes recursos, los resultados han sido limitados, lo que, a su juicio, refleja problemas de eficiencia en el uso de los fondos públicos.

El 4 % no se cumple

Pimentel sostuvo que "la partida presupuestaria asignada al Minerd vuelve a situarse por debajo del 4 % del PIB, un umbral establecido como mínimo por la Ley General de Educación", lo que refleja un incumplimiento del mandato legal en materia de financiamiento educativo.

Asimismo, afirmó que, pese a que el Gobierno ha manejado más de 1.4 billones destinados a la educación preuniversitaria durante los últimos cinco años, los resultados "continúan siendo deficientes".

"La magnitud de los recursos ejecutados no guarda relación con los resultados de aprendizaje", afirmó Pimentel.