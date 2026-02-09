Ortiz Bosch tras declaraciones de diputado sobre descuentos: "El silencio afecta la transparencia"

La directora general de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), Milagros Ortiz Bosch, se refirió este lunes a las declaraciones del diputado del Jorge Frías, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), quien cuestionó las denuncias de empleados públicos que aseguran que en algunas instituciones del Estado se les descuenta dinero de sus salarios para financiar proyectos políticos.

A través de su cuenta en la red social X, Ortiz Bosch hizo una reflexión con relación al derecho a informar y la responsabilidad que implica el ejercicio de la función pública.

En su mensaje, destacó que en una democracia informar no solo constituye un derecho, sino también una obligación, y advirtió: "El silencio, la desinformación o las presiones indebidas afectan la transparencia y debilitan la confianza ciudadana".

"Proteger lo nuestro es cumplir con la Constitución y con las normas de la administración pública. Repetir el pasado es una equivocación", escribió.

Sobre esto quiero precisar lo siguiente:

En una democracia, informar no solo es un derecho, es también una obligación cuando se ejerce una función pública.

El silencio, la desinformación o las presiones indebidas afectan la transparencia y debilitan la confianza ciudadana.

1/2 https://t.co/129AIdf6yd — Milagros Ortiz Bosch (@OrtizBosch) February 9, 2026

Las declaraciones de Ortiz Bosch se producen luego de que Frías publicara un mensaje ayer, domingo, dirigido a empleados del PRM que, según dijo, estarían suministrando información a los medios de comunicación sobre descuentos salariales.

"Bajo mi responsabilidad, les digo a los empleados del @PRM_Oficial que están pasando informaciones a medio de comunicación, por un par de pesos, que real o supuestamente les descuentan que se preparen que, si perdemos en el 28, van a desear los descuentos, es para fuera que van", escribió el legislador.

En ese mensaje, Frías advirtió que si el partido pierde las elecciones del año 2028, esos empleados lamentarían su accionar. El diputado, representante de la circunscripción número 2 del municipio Santo Domingo Este, sostuvo que hacía dicha advertencia "bajo su responsabilidad".

Tras la controversia generada por sus declaraciones, Frías volvió a pronunciarse este lunes en la misma red social, donde señaló: "Dar información es un derecho del periodismo, el deber de un militante político es cuidar el partido que lo lleva a una posición pública, yo amo a mi @PRM_Oficial y expreso ese amor a mi manera. El refrán dice: ´nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde´ . Compañeros cautela".

Las declaraciones del legislador provocaron reacciones en redes sociales, donde cuestionaron su posición. A varias de esas críticas, el propio diputado respondió.

Dar informaciones es un derecho del periodismo, el deber de un militante político es cuidar el partido que lo lleva a una posición pública, yo amo a mi @PRM_Oficial y expreso ese amor a mi manera. El refrán dice: "nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde" Compañeros cautela — Jorge Frias (@jorgefrias1959) February 9, 2026

La situación surge luego de que se hiciera público el pasado sabado una denuncia sobre presuntos descuentos salariales a empleados del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA), revelada por la periodista Nuria Piera.

Antes de ese caso, el presidente de la República, Luis Abinader, destituyó al exrector del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), Rafael Féliz García, de que supuestamente realizaba descuentos a empleados con fines políticos, acusación que el exfuncionario negó. Este caso también fue dado a conocer públicamente por Piera.

Condenan accionar

Con relación al tema, el presidente de la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional, Rafael Paz, también se pronunció y condenó las declaraciones del diputado Jorge Frías, las cuales calificó como una amenaza contra empleados públicos y una contradicción con el discurso de transparencia que, según dijo, promueve el Gobierno.

Paz consideró inaceptable que un legislador intimide a servidores del Estado con advertencias de supuestas represalias o descuentos salariales por compartir informaciones con los medios de comunicación, al advertir que este tipo de conductas vulnera principios fundamentales del orden democrático.

En ese sentido, expresó que le causó "vergüenza ajena" escuchar dichas declaraciones, al entender que evidencian un desconocimiento de las funciones legislativas y de la naturaleza del empleo público.

Manifestó que los empleados señalados no pertenecen a un partido político, sino que son servidores del Estado dominicano cuyos salarios provienen de los impuestos de la ciudadanía.

Paz reiteró que ningún empleado público debe ser presionado por razones políticas y aseguró que la Fuerza del Pueblo defenderá el respeto institucional, la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a denunciar irregularidades sin temor a represalias.

También, exhortó a las autoridades competentes a investigar y fijar posición frente a este tipo de declaraciones, al considerar que envían una señal preocupante de intolerancia y abuso de poder.