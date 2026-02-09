Johnny Pujols tilda de pésimo desempeño económico de RD

Johnny Pujols durante un acto del PLD en Barahona. ( FUENTE EXTERNA )

Johnny Pujols, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), calificó como "pésimo" el rumbo económico del país, señalando que el crecimiento económico del año pasado fue de 2.1 %, el más bajo de Latinoamérica.

El joven dirigente afirmó que la población enfrenta un encarecimiento del costo de la vida, tarifas más altas en servicios básicos, falta de empleos de calidad y dificultades para acceder a servicios de salud, lo que —a su juicio— configura un momento duro para la ciudadanía.

Expresó que el partido morado centra su enfoque actual en el fortalecimiento de su identidad política y en la consolidación de una estructura que responda a las demandas del electorado nacional.

"Liderar la oposición requiere oposición"

Reiteró que esa organización encabeza la oposición política a la presente gestión, como según él, reflejan las mediciones que se realizan y por mantenerse activa con denuncias sobre el comportamiento del Gobierno del PRM.

"Liderar la oposición requiere hacer oposición. No se puede pretender liderar desde una institución pasiva", expresó, subrayando que el PLD mantiene una agenda de denuncias y propuestas cada semana.

Resaltó la firmeza opositora del Partido de la Liberación Dominicana y su dirigencia: "Lo que tenemos que ver es el comportamiento más allá de las palabras, porque hay partidos que, ante escenarios parecidos, en 2020, por ejemplo, apoyaron al Partido Revolucionario Moderno (PRM); nosotros siempre hemos tenido una actitud de oposición".

Presentó la inauguración de nueve locales municipales en Barahona como muestra del impulso organizativo que vive la organización. Indicó que el partido experimenta en la provincia sureña el mayor nivel de entusiasmo de la última década, gracias al esfuerzo de la dirigencia.

Apuntó también la importancia de la unidad partidaria y expresó confianza en la capacidad del PLD para seleccionar, en su momento, la candidatura que mejor represente a la organización.