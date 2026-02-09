El PLD alerta sobre la baja inversión en obras que el Gobierno ejecuta

La Secretaría de Obras Públicas del PLD en rueda de prensa el lunes 09 de febrero del 2026 mientras denunciaba la baja inversión en obras. ( FUENTE EXTERNA )

El Partido de la Liberación Dominicana denunció este lunes que el Gobierno del presidente Luis Abinader ha convertido la inversión pública "en una política de anuncios, improvisación y baja ejecución", al asegurar que no exhibe obras de gran magnitud.

Los políticos de la Secretaría de Obras Públicas del PLD, encabezados por Ramón Pepín, precisaron que, para el año 2025, el Gobierno presupuestó 207,751 millones de pesos para gasto de capital, lo que representaba solo un 2.6 % del Producto Interno Bruto (PIB).

El órgano de trabajo peledeísta sostuvo que este nivel de inversión "resulta claramente insuficiente" para atender las necesidades acumuladas de infraestructura, agua, transporte, salud y educación, y evidencia que la inversión pública "no ha sido una prioridad real" para esta administración.

Pepín afirmó que la situación "es aún más alarmante" cuando se analiza la ejecución de los recursos públicos ya que, al cierre del año, el propio Gobierno reconoció que solo ejecutó 194,768 millones, dejando 12,983 millones sin ejecutar.

En ese orden, aclaró que la falta de inversión no es por falta de recursos, sino de actitudes que atribuyó a "ineficiencia, incapacidad de gestión y ausencia de planificación", señalando que miles de millones de pesos quedaron inmovilizados mientras en el país se reclamaban obras urgentes.

La Secretaría de Obras Públicas del PLD puntualizó que, en vez de corregir esta situación, el Gobierno insiste en la misma política de disminuir la inversión.

Baja inversión sigue en 2026

En ese sentido, Pepín declaró que para el año 2026 se presupuestaron 215,285 millones de pesos en gasto de capital, equivalentes a un 2.5 % del PIB, una cifra muy similar a la del 2025, lo que confirma, a su juicio, que "no existe un cambio de rumbo ni una visión clara de desarrollo".

Como resultado de lo que calificaron como "una mala gestión", los militantes del PLD citaron algunas obras anunciadas que no se terminaron o que nunca se iniciaron, tales como la extensión del Metro hasta Los Alcarrizos, el Monorriel de Santiago, la solución vial del kilómetro 9, la Circunvalación de San Francisco de Macorís, la entrada de Samaná, y otros proyectos que actualmente permanecen inconclusos.

La propuesta del PLD

El órgano político propuso al Gobierno elevar progresivamente el gasto de capital hasta un mínimo del 4 % del PIB y establecer por ley un mínimo obligatorio de inversión pública.

Además, sugirieron un Plan Nacional de Infraestructura con prioridades claras y la creación de un Sistema Público de Monitoreo de Obras.

"La República Dominicana no necesita más improvisación ni promesas incumplidas. Necesita planificación, ejecución eficiente y una visión clara de desarrollo", concluyó Pepín.