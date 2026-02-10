Partido Fuerza del Pueblo aprueba la conformación de su Secretariado Nacional

Fuerza del Pueblo aprueba conformación de su Secretariado Nacional

La Dirección Central del partido Fuerza del Pueblo (FP) aprobó este martes la conformación de su Secretariado Nacional, durante una sesión plenaria virtual, como parte de su proceso de institucionalización, fortalecimiento orgánico y consolidación política.

El nuevo Secretariado Nacional estará encabezado por Antonio Florián, en su condición de secretario general, y estará integrado por 65 secretarías, organizadas en tres gabinetes:

Secretarías Orgánicas

Secretarías Temáticas

Secretarías de Relación Partido–Sociedad

Te puede interesar El 2025 tensó la rivalidad política y se anticipa en grado superlativo para el 2026

Gabinete de Secretarías Orgánicas

El Gabinete de Secretarías Orgánicas estará compuesto por 11 secretarías, responsables de la conducción política, organizativa y operativa del partido. La Secretaría de Organización estará a cargo de Bautista Rojas; la Secretaría de Finanzas, de Daniel Toribio; la Secretaría de Asuntos Electorales, de Henry Merán; la Secretaría de Asuntos Estratégicos, de Nicolás Calderón; la Secretaría de Comunicación, de Omar Liriano; la Secretaría de Formación Política, de Nathanael Concepción; la Secretaría de Ética, Transparencia y Rendición de Cuentas, de Rodolfo Coiscou; la Secretaría de Gestión Operativa, de Franklin Labour; la Secretaría de Informática, de Domingo Tavárez; la Secretaría de Propaganda, de César Fernández; y la Secretaría de Movilización y Transporte, de Germán Peña Guadalupe.

Gabinete de Secretarías Temáticas

El Gabinete de Secretarías Temáticas estará integrado por 42 secretarías, orientadas a la formulación de propuestas, estudios y políticas públicas en áreas estratégicas del desarrollo nacional. En una primera área de trabajo se incluyen la Secretaría de Industria y Comercio, a cargo de Luis Manuel Bonetti; Educación, Josefina Pimentel; Educación Superior, Ligia Amada Melo; Energía, Juan Gómez; Obras Públicas, Mariano Germán; Salud, Ramón Alvarado; Agua y Saneamiento, Hamlet Otañez Tejeda; Asuntos Agropecuarios, Héctor Acosta; Asuntos Internacionales, Manolo Pichardo; Planificación y Desarrollo, Rafael Camilo; y Medio Ambiente, Paino Abreu.

Un segundo bloque temático lo conforman la Secretaría de Asuntos Dominico-Haitianos, Inocencio García; Asuntos Jurídicos, Raúl Martínez; Asuntos Municipales, Ignacio Ditrén; Asuntos Hídricos, Alexis Pérez; Asuntos Turísticos, Francis Vargas; Cultura, Alejandro Arvelo; Urbanismo y Vivienda, Pedro Pablo Díaz; Desarrollo Rural, Modesto Reyes Valentín; Competitividad, Productividad y Desarrollo, Rafael Paz; Emprendedurismo y Desarrollo Empresarial, Walnesy Borquez; Estudios Sociales y Estadísticos, Joaquín Gerónimo; Innovación, Desarrollo y Tecnología, Fernando Fernández; y Seguridad Social, Fernando Camaño.

La Secretaría de Implementación de Políticas Sociales, Onofre Rojas; Minas, Octavio José López Taveras; Seguridad Vial, Mario Holguín; Asuntos Fronterizos, Jhon García; Desarrollo Humano y Social, Rosagilda Vélez; Discapacidad, Lourdes Méndez; Estrategia Nacional de Desarrollo, Juan Mejía Betances; Seguridad Ciudadana, Josefina Reynoso; Asuntos de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, Vicente Gómez; Economía Asociativa, Ramón Ureña; Asuntos Geográficos y Gestión Territorial, Juan Arias; Defensa, Ramón Aquino; Comercio Exterior y Logística de Negocios Internacionales, José Socorro Peña Santana; Reforma de la Administración Pública, María Gisela Encarnación Romero; Cuencas Hidrográficas y Gestión, Arturo Soccias; Agroempresa y Comercio, Mario Cabrera; Envejecientes y Adultos Mayores, Yamel García; y la Secretaría de Dominicanos del Exterior, a cargo de Marcos Cross.

Gabinete de Secretarías de Relación Partido–Sociedad

El Gabinete de Secretarías de Relación Partido–Sociedad estará conformado por 12 secretarías, responsables del vínculo directo del partido con los distintos sectores sociales. Lo integran la Secretaría de Asuntos Profesionales y Gremiales, Freddy Pérez; Asuntos Laborales, Nélsida Marmolejos; Deportes, Felipe Jay Payano; Secretaría de la Mujer, Angie Brooks; Relación entre Partidos Políticos y Sociedad Civil, Aníbal García Duvergé; Juventud, Lenin Campos; Asuntos Comunitarios, Juana Sánchez; Cultos, Francisco Cruz Pascual; Niños, Niñas y Adolescentes, Milqueya Emilia Menteagudo González; Solidaridad Ciudadana, Yadira Peña; Acción Social, Juancho Martínez; y Gestión de Riesgos, Wilkin Moreno.

Con esta aprobación, la Fuerza del Pueblo deja formalmente constituido su Secretariado Nacional, reafirmando su apuesta por una estructura organizativa especializada y alineada con los desafíos económicos, sociales e institucionales del país.

La organización política informó además que su Dirección Política aprobó el listado de vicesecretarios generales que acompañarán a Antonio Florián, conformado por Ruth Méndez, César Fernández, Francisco Luciano y Gregorio Morrobel.