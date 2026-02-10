Yván Lorenzo advierte reducción del déficit en Senasa no debe poner en riesgo vidas

El vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Yván Lorenzo. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

El vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Yván Lorenzo, advirtió este martes que la reducción preliminar de 1,034 millones de pesos del déficit en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) "podría ser sobre el costo de pérdidas de vidas humanas".

Mediante una nota de prensa, el exsenador manifestó su preocupación por las dificultades que, según indicó, atraviesan los asegurados de Senasa para lograr la aprobación de procedimientos médicos, lo que estaría limitando el acceso oportuno a tratamientos de salud.

Uso de la cobertura

Lorenzo afirmó que a muchos pacientes se les hace "casi imposible" utilizar su cobertura, debido a que la aseguradora no responde con la rapidez necesaria cuando se requiere la autorización de servicios médicos. A su juicio, esta situación podría derivar en consecuencias graves para la salud de los afiliados.

"La reducción del déficit en Senasa no puede basarse en arriesgar la vida de los pacientes al momento de utilizar su cobertura", expresó el dirigente político tras visitar al expresidente Danilo Medina.

Asimismo, recordó que el déficit acumulado en la pasada administración de la ARS, encabezada por el exdirector Santiago Hazim —a quien señaló como principal imputado en la operación Cobra—, no debe corregirse mediante prácticas que pongan en peligro la vida de las personas que dependen del seguro estatal.