El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se reunió este jueves para definir la ruta de escogencia de sus postulantes presidenciales, que aspiran a presentarse como precandidatos a ir en la boleta presidencial en representación del partido.

Hasta ahora, los únicos que de manera pública han manifestado su interés por participar son Abel Martínez, Francisco Domínguez Brito, Charlie Mariotti y Francisco Javier García.

Niegan violación a la Ley

Antes de la reunión, el secretario jurídico del PLD, José Dantés, negó que en la militancia exista algún tipo de "imposición" con las candidaturas presidenciales y dijo que el aspirante que resulte electo para competir en las elecciones del 2028 será elegido con el máximo consenso posible.

De su lado, el expresidente de la Cámara de Diputados y miembro del Comité Político, Radhamés Camacho, explicó que el proceso que actualmente encabeza el PLD busca definir la ruta para elegir a su candidato presidencial sin que esto sea una violación a la Ley 20-23, sobre Régimen Electoral.

En ese sentido, precisó que aunque algunos políticos tengan temor de posibles repercusiones del Tribunal Superior Electoral (TSE) por el trabajo que realizan, "no se puede dejar de tener éxito por temor a fracasar".

Mientras que Alejandro Montás, quien también pertenece al Comité Político de la organización opositora, señaló que el trabajo para escoger a un candidato se enmarca dentro del mandato legal ya que, a su juicio, lo que hace el partido ahora es identificar a los militantes que tienen deseo de ser el candidato presidencial.

Detalles de la reunión*

La reunión cuenta con la presencia del expresidente de la República y actual presidente del partido, Danilo Medina. También participan el excandidato a la presidencia Abel Martinez, el secretario general del partido Jhonny Pujols, la expresidenta del Senado, Cristina Lizardo, entre otras personalidades.

La reunión del PLD se realiza en medio de cuestionamientos por una supuesta violación a la Ley de Régimen Electoral, la cual establece que el proceso de selección de candidatos deberá realizarse el año anterior a las elecciones, en este caso 2027.

Próxima reunión

De acuerdo con el calendario del partido, el Comité Central se reunirá el próximo 22 de febrero para validar las decisiones del Comité Político respecto a los aspirantes presidenciales.