La Fuerza del Pueblo advierte riesgos de privatización en proyecto de Ley de Agua

Miembros del Subgabinete Agroalimentario y Ambiental del partido Fuerza del Pueblo al entregar el documento al senador Omar Fernández. ( FUENTE EXTERNA )

El Subgabinete Agroalimentario y Ambiental del partido Fuerza del Pueblo informó este jueves que entregó al senador Omar Fernández un documento técnico que fija la posición oficial de la organización sobre el proyecto de Ley General de Agua, señalando que varios artículos podrían abrir la puerta a la privatización del recurso hídrico.

En el documento, el partido advierte que varios artículos del proyecto depositado para su estudio en una comisión del Senado generan preocupaciones legítimas en torno a posibles esquemas de privatización del recurso hídrico, "lo que podría comprometer su carácter de bien esencial y patrimonial de la nación", indica una nota de prensa.

La organización política reafirmó que el agua constituye un derecho humano reconocido por las Naciones Unidas y garantizado por la Constitución de la República y la legislación ambiental vigente, por lo que cualquier marco normativo debe preservar su condición de bien público bajo rectoría del Estado.

Recomendaciones del Subgabinete

El Subgabinete Agroalimentario y Ambiental consideró impostergable la aprobación de una Ley General de Agua que actualice, modernice y unifique el marco normativo existente, eliminando la dispersión institucional que actualmente dificulta una gestión eficiente y sostenible del recurso.

Asimismo, alertó sobre el deterioro progresivo de las cuencas hidrográficas y la degradación de humedales, ríos, arroyos y lagunas, situaciones que ponen en riesgo la seguridad hídrica presente y futura del país ante acciones ilegales que no siempre reciben la intervención oportuna de las autoridades competentes.

Para la Fuerza del Pueblo, la seguridad hídrica debe asumirse como una prioridad nacional. En ese sentido, exhortó al gobierno a adoptar medidas inmediatas que garanticen un suministro eficiente, sostenible y de calidad para todos los hogares dominicanos, así como para el sector productivo responsable de la seguridad alimentaria del país.

"El agua no puede seguir siendo objeto de promesas incumplidas; requiere políticas claras, ejecución efectiva y voluntad política para su preservación", establece el documento entregado al legislador.

En el encuentro participaron los ingenieros Paino Abreu Collado, titular de la Secretaría de Medio Ambiente; Héctor Acosta, de Asuntos Agropecuarios; Modesto Reyes, de Desarrollo Rural; y Arturo Socias, de Cuencas Hidrográficas y coordinador del Subgabinete Agroalimentario y Ambiental.

