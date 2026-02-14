Los partidos activan maquinarias en el fin de semana para marcar terreno rumbo al 2028

El PLD durante una asamblea de dirigentes del Distrito Nacional en su local principal. ( FUENTE EXTERNA )

Los tres principales partidos del sistema electoral moverán a sus multitudinarias militancias durante el fin de semana con juramentaciones, asambleas políticas y celebraciones que, en esencia, se usarán para marcar el terreno rumbo a las elecciones del 2028.

El Partido Revolucionario Moderno (PRM), la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se moverán en diferentes zonas del país en busca de consolidar su estructura con campañas políticas disfrazadas de actos rutinarios.

El domingo, a partir de las 9:00 de la mañana, la maquinaria del PRM se concentrará en Santiago de los Caballeros, donde el partido tiene programada un acto masivo para celebrar sus 11 años de fundación en la Gran Arena del Cibao.

En el actividad estarán presentes el presidente de la República, Luis Abinader, el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, y la secretaria general, Carolina Mejía. El evento reunirá a los demás dirigentes de la Dirección Ejecutiva.

La concentración de los perremeístas servirá para celebrar los 11 años de fundación de la militancia, que nació tras una ruptura con el Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

A la actividad han sido convocados los miembros de la Dirección Ejecutiva, dirigentes y militantes del partido en los niveles provincial, municipal y de base.

Aunque la celebración busca recordar la trayectoria del partido, es posible que la dirigencia, que actualmente se encuentra gobernando, recuente sus realizaciones en el Poder Ejecutivo, lo que serviría de ataque a los opositores.

El PLD juramenta miembros

El mismo domingo, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se concentrará en la provincia Barahona, donde tiene previsto realizar una asamblea de dirigentes para revisar el trabajo político de la organización opositora en esa localidad y un acto de juramentación de nuevos miembros.

El acto está programado para iniciar a las 10:00 de la mañana en el Polideportivo de la Villa Olímpica, con una agenda a desarrollar que incluye la intervención de los dirigentes locales, la del secretario general, Johnny Pujols, y el discurso de cierre del expresidente Danilo Medina.

La dirigencia del PLD se mueve a Barahona tras un acto en la misma provincia celebrado hace una semana, en el que se entregaron varios locales de la organización opositora.

Desde que pasaron las elecciones presidenciales y congresuales del 2024, el expresidente Medina ha encabezado varias asambleas de dirigentes que, aparte de detallar el trabajo político del grupo, ha servido para criticar las acciones del Gobierno que dirige Abinader.

La Fuerza del Pueblo en San Pedro

La Fuerza del Pueblo también usará el fin de semana, específicamente el domingo, para encabezar la juramentación de nuevos miembros a ese partido en el municipio Quisqueya, en San Pedro de Macorís.

Al igual que sus competidores en la oposición, la Fuerza del Pueblo también ha aprovechado actos políticos similares para cuestionar al Gobierno y sus ejecutorias. En esos encuentros, el expresidente Leonel Fernández, quien dirige la organización, hace un recuento de las ejecutorias del Gobierno desde su punto de vista.