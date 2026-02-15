El presidente Luis Abinader afirmó este domingo que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) se ha consolidado como el motor de cambio más efectivo y auténtico de la República Dominicana, al encabezar el acto por el 11 aniversario de la organización política en la Gran Arena del Cibao.

Ante miles de dirigentes y simpatizantes, el mandatario sostuvo que el PRM ha demostrado que se puede hacer política para servir y gobernar para todos, sobre la base de la institucionalidad, el desarrollo económico y el bienestar social, refiere una nota de prensa.

"Sin instituciones no hay derechos; sin democracia no hay futuro", expresó Abinader, al tiempo que llamó a la militancia a ser "guardianes de la institucionalidad" y a cuidar los fondos públicos. Advirtió que quien incurra en actos de corrupción traiciona los principios fundamentales de la organización.

Los orígenes

Abinader valoró el Gran esfuerzo de los perremeístas para instalar el Cambio que hoy vive el país, señalando que nada de lo que hoy celebramos habría sido posible sin los militantes "que no salen en los titulares, que no buscan reconocimiento, pero que nunca fallan".

"Los que estuvieron cuando era difícil. Los que tocaron puertas, organizaron, escucharon, defendieron ideas y sostuvieron este proyecto con trabajo duro, disciplina y lealtad", motivó Abinader.

"Porque tengan siempre una cosa clara, en el PRM todos somos importantes. Pero juntos somos invencibles" Luis Abinader Presidente de la República “

El jefe de Estado aseguró que el país está experimentando un proceso de transformación sostenido. "La República Dominicana está cambiando ahora y para siempre", afirmó, al destacar obras de infraestructura, estabilidad económica y fortalecimiento institucional.

Abinader también señaló que su gestión ha impulsado el blindaje constitucional para impedir la reelección indefinida, lo que calificó como una muestra de compromiso con la democracia.

En referencia a la oposición, manifestó que mientras algunos sectores "apelan a la nostalgia", el PRM representa un proyecto político de largo plazo, basado en propuestas y soluciones.

Paliza resalta unidad del partido

El presidente del PRM, José Ignacio Paliza, recordó los orígenes de la organización y aseguró que el partido nació en un contexto de crisis política con el objetivo de defender la democracia.

Sostuvo que la organización se mantiene cohesionada y optimista de cara al futuro, confiada en la unidad de su dirigencia.

Carolina Mejía: "Volveremos a ganar"

La secretaria general del PRM, Carolina Mejía, afirmó que la organización retendrá el poder en 2028, al considerar que el partido está comprometido con la continuidad de la obra de gobierno.

"Estamos del lado correcto de la historia y de la gente", expresó en un mensaje dirigido a los asistentes.

En la actividad también participaron dirigentes y autoridades locales, entre ellos Ulises Rodríguez, Daniel Rivera, Rosa Santos y Deligne Ascención, quienes dieron la bienvenida a los asistentes y resaltaron el crecimiento del partido en sus once años de fundación