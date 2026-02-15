Abinader dice que "sus amigos de la oposición" temen buscar en Google los temas del pasado

El presidente Luis Abinader dijo que en el 2025 la pobreza mejoró en comparación con el 2012. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la República, Luis Abinader, afirmó que "sus amigos de la oposición" temen buscar en Google cómo estaba el país cuando ellos gobernaban, porque —según dijo— los datos y estadísticas evidencian el deterioro institucional, social y económico que dejó sus gestiones.

La declaración fue hecha durante la celebración del 11 aniversario del Partido Revolucionario Moderno (PRM), en un acto multitudinario realizado en la Arena del Cibao, ante miles de dirigentes y militantes.

"Los amigos de la oposición tienen un enemigo, que les impide crecer, que los delata y se llama el buscador Google. Si le buscamos las estadísticas para la población a uno de los candidatos máximo", expresó Abinader.

Citó como ejemplo que, en el 2012, la pobreza era de 39.69 % y la pobreza absoluta era 9.85 %, mientras que en el 2025 bajó a 18.4 y la extrema a 2.6 %, indicó el mandatario en Santiago de los Caballeros.

En el 2012, Leonel Fernández dejó el poder y lo tomó el que fue su compañero de partido Danilo Medina.

Agregó: "La oposición en nuestro país no tiene proyecto: tiene nostalgia. Nostalgia del silencio, de la impunidad, de la prepotencia, del uso abusivo del poder, del privilegio. Pues oigan bien; tenemos aún bien reciente su recuerdo para negarles volver en el futuro", expresó.

Abinader: El PRM como el motor de cambio

En el acto, Abinader, definió al PRM como el "motor de cambio más efectivo y auténtico" de la República Dominicana, durante el acto conmemorativo por el 11 aniversario de la organización, celebrado en la Arena del Cibao.

El mandatario afirmó que el país vive un proceso de transformación estructural sostenido, basado en tres pilares fundamentales: institucionalidad, desarrollo económico y bienestar social, los cuales —según expresó— han permitido fortalecer la democracia, impulsar la estabilidad económica y mejorar las condiciones de vida de la población.

Abinader exhortó a la militancia del PRM a ser defensora de la democracia, la institucionalidad y la transparencia, advirtiendo que la corrupción y el mal uso de los recursos públicos traicionan los principios fundamentales del partido y del Estado.

El jefe de Estado sostuvo que la República Dominicana está cambiando "ahora y para siempre", como resultado de un modelo de gobierno basado en resultados, fortalecimiento institucional y políticas públicas orientadas al desarrollo integral.

En el acto, celebrado ante miles de militantes, dirigentes del PRM reafirmaron la unidad interna del partido y su proyección política de continuidad, destacando la consolidación del proyecto político que lidera Abinader, así como el respaldo ciudadano a su gestión.