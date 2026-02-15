Carolina llama a los perremeístas a defender al Gobierno y a seguir trabajando para ganar en 2028

Carolina Mejía, secretaria general del Partido Revolucionario Moderno (PRM), llamó este domingo a los perremeístas a defender al Gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader y a seguir trabajando por un mejor país para ganar en 2028,

Mejía aprovechó la celebración de los 11 años del PRM para hacer la siguiente exhortación: "Defendamos nuestro Gobierno, un Gobierno que lo está haciendo bien, y a un presidente que está trabajando incansablemente por y para el país, que es el presidente Luis Abinader", quien ofreció el discurso a través de un audiovisual debido a que se encuentra fuera del país.

De acuerdo a un despacho de prensa, Carolina adelantó que si siguen trabajando con la misma pasión y disciplina el 2028 será una afirmación contundente de la capacidad para gobernar con legitimidad y resultados.

"Volveremos a ganar porque estaremos del lado correcto de la historia, del lado de la gente, de la verdad y de la acción concreta".

La también alcaldesa del Distrito Nacional consideró que la transparencia, la ética y la cercanía con la gente deben seguir siendo la forma de hacer política que caracterice al PRM. En ese sentido, hizo un llamado a aumentar la defensa de lo público, defendiendo lo común y las mejores causas para el país.

"A este partido no lo para nadie, la historia nos está observando y nosotros estamos listos para escribir un nuevo capítulo" Carolina Mejía Secretaria general del PRM “

"Celebro junto a ustedes estos 11 años desde lo más profundo de mi corazón. Ustedes que sostienen al PRM con coraje, quiero decirles: son la razón de ser de nuestro partido", manifestó.

"Este partido nació para servir, para transformar y para devolverle la dignidad a cada dominicano. Hermanos y hermanas, no nos conformemos solo con una parte del camino, vamos por más cambios profundos", acotó.

La secretaria general llamó a los perremeístas a seguir con fe, valentía y con la visión inquebrantable de tener un país mejor para todos los dominicanos.