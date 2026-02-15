Leonel contesta a Abinader: la realidad de los bolsillos no se resuelve buscando en Google

Leonel Fernández, expresidente de la República y presidente de la Fuerza del Pueblo. ( FUENTE EXTERNA )

Este domingo el presidente de la República, Luis Abinader, volvió a atacar a la oposición con el tema de que teme explorar en Google sobre la pobre gestión que —afirma— hizo cuando administró el Estado. La reacción del exmandatario Leonel Fernández no se hizo esperar y contestó que la crisis económica que viven en la actualidad los dominicanos "no se resuelve" indagando en ese motor de búsqueda, sino con acciones.

"Pero, los dominicanos saben que la realidad de sus bolsillos no se resuelve ni con arrogancia ni con búsquedas en Google, sino con políticas públicas que garanticen bienestar, estabilidad y oportunidades para todos", indicó en un mensaje que colgó en su cuenta de X.

"La realidad es evidente"

Fernández, presidente del partido Fuerza del Pueblo, planteó, además, que ante el evidente panorama de "una oposición que crece, propone y conecta con el sentimiento del pueblo", el Gobierno contesta con "arrogancia".

También citó una frase del famoso libro El Quijote de la Mancha, escrito por Miguel de Cervantes y Saavedra, que hace alusión a que son objetos de ataques los que están haciendo algo positivo, lo que entiende que se trasluce en que la Fuerza del Pueblo crece en respaldo popular.

"Ante los ataques y descalificaciones, cobra mayor vigencia que nunca la expresión popular: "Ladran, Sancho, señal que cabalgamos", dice el texto.

Palabras de Abinader

Durante la celebración del 11 aniversario del gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM), Abinader les lanzó duras críticas a las gestiones del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), gobernante del país por 16 años consecutivos.

"Los amigos de la oposición tienen un enemigo, que les impide crecer, que los delata y se llama el buscador Google. Si le buscamos las estadísticas para la población a uno de los candidatos máximo", acotó.

Puso de ejemplo cifras sobre la pobreza del país en esas gestiones y las que ha encabezado el PRM, con él a la cabeza. En ese sentido, dijo que, en el 2012, la pobreza era de 39.69 % y la pobreza absoluta de 9.85 %, mientras que en el 2025 bajó a 18.4 y la extrema a 2.6 %.

Ante los ataques y descalificaciones, cobra mayor vigencia que nunca la expresión popular: "Ladran, Sancho, señal que cabalgamos".



La realidad es evidente: ante una oposición que crece, propone y conecta con el sentimiento del pueblo, el poder reacciona con pasmosa arrogancia.... — Leonel Fernández (@LeonelFernandez) February 15, 2026