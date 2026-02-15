El Partido Revolucionario Moderno celebró este domingo su 11 aniversario con una actividad en la Gran Arena del Cibao, encabezada por el presidente de la República, Luis Abinader, quien habló como dirigente de la organización, resaltó los logros de su gestión y llamó a mantener la unidad interna ante el proceso electoral de 2028.

La actividad reunió a la alta dirigencia del partido, surgido tras la división del Partido Revolucionario Dominicano, y que ha gobernado el país en dos períodos consecutivos bajo el liderazgo de Abinader.

"Hoy vengo a hablar como militante orgulloso del PRM"

El mandatario inició su discurso destacando su identidad partidaria.

"Hoy vengo a hablar como militante orgulloso del PRM, como parte viva de una organización política que nació para servir", expresó.

Recordó que el partido enfrentó obstáculos y crisis desde su fundación, y sostuvo que el esfuerzo colectivo permitió alcanzar el poder en 2020 y mantenerse en 2024.

¿Qué logros destacó Luis Abinader en el 11 aniversario del PRM?

"No fue un accidente electoral, sino la expresión clara de un grito de cambio del pueblo dominicano", afirmó.

Abinader indicó que el país atraviesa un proceso de transformación.

"Lo que se está haciendo está cambiando la República Dominicana. Y lo está cambiando ahora y para siempre", dijo.

Reformas institucionales y límites al poder

El presidente señaló que su gestión promovió reformas para fortalecer la institucionalidad y la alternancia democrática.

"Blindamos la Constitución para que ningún presidente, incluido el que les habla, pueda perpetuarse en el poder", expresó.

Añadió que el ejercicio del poder debe tener límites.

"El poder tiene fecha de caducidad y debe ejercerse con vocación de servicio", manifestó.

Indicadores económicos y sociales

Durante su intervención, el jefe de Estado citó datos económicos y sociales. Indicó que el producto interno bruto per cápita creció 34 % entre 2019 y 2024. Señaló que la inversión extranjera directa superó los 5,000 millones de dólares y que el país recibió más de 11 millones de turistas en 2025.

En el ámbito social, afirmó que la pobreza pasó de 39.65 % en 2012 a 18.4 % en 2025.

"Reducir la pobreza ha sido y seguirá siendo una de las políticas más importantes de nuestro gobierno", sostuvo.

Deligne Ascención llama a evitar fracturas

El miembro de la Dirección Ejecutiva del PRM, Deligne Ascención, afirmó que el aniversario representa una reafirmación de principios.

"No celebramos simplemente 11 años de existencia. Hoy celebramos 11 años de valentía", expresó.

Recordó que el partido surgió en un contexto de crisis interna en el PRD y que sus fundadores optaron por crear una nueva organización.

Llamados a la unidad y ética partidaria en el PRM

"Era preferible cambiar de partido, pero no de principios", indicó.

Advirtió que el proceso interno hacia 2028 debe manejarse con prudencia.

"No podemos permitir que aspiraciones legítimas se conviertan en fracturas. La competencia es parte de la democracia, pero la fractura es el camino más corto hacia la derrota", señaló.

Paliza y Mejía insisten en la ética

El presidente del PRM, José Ignacio Paliza, afirmó que la organización nació como una alternativa política en un momento que describió como crítico para la democracia.

"Un grupo de hombres y mujeres propuso fundar una nueva opción política para rescatar la democracia dominicana", dijo.

Resaltó que la organización impulsó límites al poder por convicción democrática y evocó el pensamiento de José Francisco Peña Gómez al advertir sobre los riesgos del continuismo.

La secretaria general del PRM, Carolina Mejía, participó mediante un mensaje en video. Llamó a mantener la transparencia y la cercanía con la ciudadanía.

"Este partido nació para servir, transformar y devolverle la dignidad a nuestros hermanos y hermanas", expresó.

Agregó que la ética y la transparencia deben seguir marcando la actuación partidaria.

Compromiso con el futuro

En la parte final del acto, Abinader reiteró que el PRM debe consolidarse como instrumento de transformación nacional.

"No volveremos atrás. Aquí hay vocación de servicio, institucionalidad y compromiso con el futuro del pueblo dominicano", afirmó.

La actividad concluyó con un llamado a la unidad interna y a la continuidad de las reformas orientadas al desarrollo económico y al fortalecimiento institucional.