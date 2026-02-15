Organizaciones de izquierda marcharán el 22 de febrero contra la presencia militar de EEUU en RD

La rueda de prensa se realizó en el local de la Fuerza de la Revolución, en la avenida Independencia. ( KEVIN RIVAS )

Organizaciones de izquierda y movimientos sociales anunciaron la convocatoria de una marcha nacional para el domingo 22 de febrero en rechazo a la presencia militar de Estados Unidos en la República Dominicana y al uso del país como plataforma para operaciones dirigidas contra Venezuela y Cuba.

Señalaron que uno de los ejes centrales de la movilización es exigir la salida de las fuerzas militares estadounidenses de la Base Aérea de San Isidro y del Aeropuerto Internacional de Las Américas, instalaciones que, según afirmaron, han sido utilizadas para operaciones vinculadas a la política exterior estadounidense en la región, lo que consideran una vulneración de la soberanía nacional.

Durante una rueda de prensa, el vocero del colectivo, Narciso Isa Conde, calificó de "ignominiosa" la colaboración del gobierno dominicano con Estados Unidos en materia militar y acusó al presidente Luis Abinader de actuar como un "lacayo" de Washington al permitir la presencia del Comando Sur y la utilización de bases estratégicas del país.

"Luis Abinader está sirviendo a la estrategia de dominación militar de los Estados Unidos en Nuestra América y eso es inaceptable", expresó.

La jornada también fue presentada como un acto de solidaridad internacionalista. "Es una marcha de solidaridad con Venezuela agredida, con Cuba cercada, con el pueblo palestino masacrado, contra el holocausto de Gaza, en defensa de los derechos de los pueblos a la autodeterminación", afirmó Isa Conde.

La movilización partirá desde la Plaza La Trinitaria, en la cabecera del puente Juan Pablo Duarte, y recorrerá los barrios Borojol y Villa Francisca, cruzará la avenida Mella, continuará por San Miguel y San Lázaro, llegará a la calle El Conde y concluirá frente al Parque Independencia, en la estatua del coronel Francisco Alberto Caamaño.

Según explicaron los organizadores, la marcha forma parte de las actividades del Mes de la Patria, período en el que confluyen la gesta de los trinitarios y la expedición de Playa Caracoles, encabezada por Francisco Alberto Caamaño y el comandante Román, líderes político y militares de la Revolución de Abril de 1965.

Además del eje soberanista, la protesta incluirá reclamos contra la carestía y las condiciones de vida que afectan al pueblo dominicano, en demanda de salario digno, educación, salud y alimentación sana, así como en rechazo al racismo y la discriminación.

La actividad está dedicada a Caamaño, Duarte, Gregorio Luperón y a todos los héroes y heroínas de la patria, bajo la consigna de defensa de la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos.