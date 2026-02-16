El PLD advierte que el subsidio eléctrico superó la inversión pública en 2025

La Secretaría de Energía y Minas del PLD en su rueda de prensa del lunes 16 de febrero del 2026. ( FUENTE EXTERNA )

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunció este lunes que en 2025 el Gobierno destinó más recursos a cubrir las pérdidas del sector eléctrico que a la inversión pública, al señalar que el subsidio alcanzó el 1.6 % del Producto Interno Bruto (PIB), frente a un 1.4 % destinado al desarrollo.

La información fue ofrecida por la Secretaría de Energía y Minas de esa organización, encabezada por Martín Matos, durante su rueda de prensa semanal, realizada en la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez.

Matos afirmó que el actual manejo del sistema eléctrico representa una carga significativa para las finanzas públicas y limita la inversión en áreas prioritarias como salud, educación, agua potable y transporte.

"Cada peso que se pierde por la inoperancia del sector es un peso que no se invierte en servicios esenciales", sostuvo.

Pérdidas en aumento

Según los datos presentados, las pérdidas totales en distribución pasaron de 27 % en 2019 a 42.9 % en 2025, lo que, a juicio del PLD, evidencia un deterioro sostenido del sistema.

El dirigente rechazó que el aumento esté vinculado únicamente a la pandemia del Covid-19 y aseguró que, por el contrario, el problema se ha agravado en los últimos años.

Indicó, además, que el subsidio eléctrico prácticamente se ha triplicado en seis años, mientras el déficit real del sector, tomando en cuenta los incrementos tarifarios aplicados entre 2021 y 2022, se situaría en unos 2,200 millones de dólares.

Impacto financiero

De acuerdo con el informe, el deterioro financiero del sistema pasó de un promedio de 40,597 millones de pesos entre 2016 y 2020, a 115,542 millones de pesos en 2025. El subsidio, equivalente a unos 1,800 millones de dólares anuales, representa, según el PLD, una presión creciente sobre el presupuesto nacional.

El partido también advirtió que este escenario se produce en un contexto de bajo crecimiento económico, con una expansión estimada del PIB de apenas 2.1 % en 2025, lo que, a su juicio, agrava los efectos de la crisis eléctrica.

Comparación regional

La Secretaría de Energía y Minas del PLD comparó el desempeño del sistema dominicano con otros países de la región. Señaló que naciones como Chile y Perú registran pérdidas entre 6 % y 12 %, mientras el promedio latinoamericano ronda el 15 %.

En contraste, República Dominicana se sitúa en torno al 42 %, un nivel que, según el partido, refleja problemas estructurales graves.

Ante este panorama, el PLD demandó la ejecución inmediata del Pacto Eléctrico suscrito en 2021 y reclamó al Gobierno explicar públicamente las razones de su incumplimiento.

También solicitó la puesta en marcha de un plan de acción con medidas concretas para reducir las pérdidas y mejorar la gestión del sector.