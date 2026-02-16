Fuerza del Pueblo pide revisión técnica al Metro Los Alcarrizos antes ponerlo en operación

Representantes de la Secretaría de Obras Públicas de la Fuerza del Pueblo en la rueda de prensa del lunes 16 de febrero del 2025. ( FUENTE EXTERNA )

La Secretaría de Obras Públicas de la Fuerza del Pueblo planteó este lunes que se hace necesaria la ejecución de una auditoría técnica integral a la Línea 2C del Metro de Santo Domingo (Metro Los Alcarrizos), cuya inauguración está pautada para el próximo 24 de febrero.

En su habitual rueda de prensa de los lunes, el partido opositor sugirió al Gobierno que contrate una firma independiente especializada en sistemas ferroviarios para que realice una auditoría técnica e integral antes de que el sistema de transporte se ponga en marcha.

Mariano Germán, quien es titular de la Secretaría de Obras Públicas de la Fuerza del Pueblo, destacó que, aunque el presidente Luis Abinader garantizó la seguridad de obra, una auditoría técnica previo a la puesta en operaciones evitaría los riesgos.

"El sistema de señalización y control es un componente crítico para la seguridad ferroviaria. Operar sin validación técnica, operativa y de seguridad completa sería asumir riesgos innecesarios. Lo responsable es auditar primero y operar después", señaló Germán conforme a una nota de prensa.

La Secretaría de Obras Públicas de la Fuerza del Pueblo sostuvo que el informe no busca confrontación política, sino transparencia y calidad en la inversión pública.

Auditorías a otras obras

Además, el grupo de políticos criticó el actual mandato de Abinader en el que, a su juicio, las escasas obras ejecutadas no soportan una auditoría técnica ni financiera rigurosa.

En ese sentido, Germán afirmó que el país enfrenta "una preocupante combinación" de baja ejecución, alto endeudamiento y deficiencias en la calidad constructiva de las obras entregadas.

El informe fue presentado en el contexto de la próxima rendición de cuentas presidencial, pautada para el 27 de febrero en la Asamblea Nacional.

"Escucharemos nuevamente un discurso lleno de promesas y cifras, pero cuando revisamos los proyectos uno por uno encontramos retrasos de tres y hasta cuatro años, sobrecostos significativos y obras inauguradas sin estar plenamente terminadas", sostuvo.

De acuerdo con el análisis realizado por la Fuerza del Pueblo, la mayoría de los proyectos anunciados como emblemáticos se encuentran paralizados, inconclusos o ejecutados parcialmente.

"No estamos hablando solo de cantidad, estamos hablando de calidad. Las obras que el gobierno exhibe como logros no resisten una auditoría técnica ni financiera seria", afirmó Germán.

Entre las áreas más afectadas, el informe destaca infraestructura vial, hospitales, transporte masivo, escuelas, agua potable y obras de saneamiento. Según consta em el documento que leyeron, la evaluación señala deterioro en el mantenimiento de puentes y carreteras, así como retrasos en circunvalaciones y carreteras estratégicas para el desarrollo regional.

En el ámbito hospitalario, la Fuerza del Pueblo cuestionó la situación de centros como el Hospital Regional San Vicente de Paúl, el Hospital Musa en San Pedro de Macorís y el Hospital Teófilo Hernández en El Seibo.

"No se puede presentar como logro una obra que se inaugura por fases, que no está completamente equipada o que presenta deficiencias estructurales poco tiempo después de su apertura", indicó Germán.

Asimismo, el documento analiza el estado de obras como las circunvalaciones de Navarrete y Los Alcarrizos, la carretera Barahona–Enriquillo–Pedernales, la Carretera del Ámbar, el Monorriel de Santiago y el muro fronterizo, cuyos 164 kilómetros prometidos no han sido concluidos conforme a los plazos originalmente anunciados.

En materia de inversión pública, el informe advierte que el país atraviesa uno de los niveles más bajos de ejecución en infraestructura en décadas, a pesar de los endeudamientos aprobados.

"Estamos frente a un gobierno que se endeuda cada día más, pero esa deuda no se traduce en obras concluidas y funcionales. El resultado es más deuda y menos infraestructura real", afirmó el dirigente político.

Los recursos de Aerodom Un capítulo completo del informe está dedicado al caso de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom).Germán recordó que el Estado recibió 775 millones de dólares por la extensión anticipada del contrato de concesión hasta el año 2060, recursos que, según Abinader, serían destinados a proyectos específicos de infraestructura."Las cifras oficiales indican que el 99.2 % de esos fondos fue ejecutado. Sin embargo, varias de las obras anunciadas con esos recursos no se materializaron o no presentan el nivel de ejecución prometido", sostuvo.El informe menciona como ejemplo programas de asfaltado extensivo en el Gran Santo Domingo y zonas aledañas al aeropuerto, soluciones viales estratégicas, nuevos puentes y pasos a desnivel que no han sido concluidos conforme a lo anunciado."El país merece una explicación clara, obra por obra, sobre el destino de esos recursos", enfatizó.