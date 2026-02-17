Frente Amplio niega que funcionarios designados sean miembros del partido

María Teresa Cabrera es la presidente del Frente Amplio y fue su candidata a la Presidencia en el 2024. ( FUENTE EXTERNA )

El partido Frente Amplio afirmó que Juan Dionicio Rodríguez Restituyo y Fidel Santana, ambos designados por el Gobierno en funciones públicas, ya no pertenecen a esa organización política y que, en consecuencia, el partido no forma parte de la estructura oficial.

En una comunicación que compartieron, la organización precisa que Rodríguez Restituyo, nombrado viceministro de Políticas Públicas del nuevo Ministerio de Justicia, renunció primero a la presidencia del Frente Amplio y luego a su militancia, tras concluir las elecciones de 2024.

Sobre Fidel Santana, designado embajador de la República Dominicana en Uruguay mediante decreto presidencial, indican que tampoco integra actualmente sus filas.

La aclaración se produce luego de informaciones relacionadas con la puesta en marcha del Ministerio de Justicia y la juramentación de sus viceministros, así como tras la publicación del decreto que oficializó el nombramiento diplomático en Uruguay.

En el documento, el Frente Amplio sostiene que no es aliado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) desde las elecciones de 2020 y subraya que "el presidente Abinader no tiene deuda ni compromiso que cumplir con el Frente Amplio".

Sin embargo, el contexto electoral reciente matiza esa afirmación. Aunque en las elecciones de 2024 la organización presentó candidatura presidencial propia, también participó en acuerdos de candidaturas comunes a nivel congresual, respaldando aspirantes a senadores y diputados en alianzas territoriales con otras fuerzas políticas, incluido el oficialismo en determinadas demarcaciones.

Asimismo, en 2020 el Frente Amplio proclamó a Luis Abinader como su candidato presidencial dentro de un esquema de convergencia electoral.

Con esta posición, el Frente Amplio busca deslindar responsabilidades políticas respecto a las recientes designaciones y dejar establecido que, a su juicio, no forma parte del Gobierno ni mantiene una alianza formal vigente con el PRM.

La comunicación está firmada por Helioenay Castro, secretario de Prensa, Comunicaciones y Propaganda del Frente Amplio, quien suscribe el documento en representación de la organización política.