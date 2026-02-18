Con una sonrisa, el expresidente y dirigente político Hipólito Mejía descartó que el ministro de Turismo, David Collado, tenga oportunidad de ganarle a la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, en la contienda por la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

En un contexto en el que el oficialismo exhibe varios aspirantes y surgen encuestas que señalan favoritos a lo interno de la organización, el exgobernante manifestó que Collado no podría arrebatarle a su hija la codiciada boleta presidencial.

Al ser cuestionado sobre los resultados de encuestas que colocan al ministro por encima de la edil, Hipólito Mejía respondió sonriente: "Ni en Gurabo".

"Lo que pasa es que esto es la base de la sociedad; en el partido hay elecciones internas, no habrá encuestas, es en el seno de la sociedad", añadió.

En esa línea, Mejía desacreditó el mérito de esas encuestas, ya que, a su juicio, "eso es a quién tú le pagues".

Omar Fernández tiene mejores números

Frente a las estadísticas que sitúan por encima al senador Omar Fernández frente a su padre, el expresidente Leonel Fernández, el dirigente político sostuvo que esa es la realidad.

"Eso es verdad, son los números; además, son padre e hijo... Falta mucho tiempo para eso; además, él (Leonel Fernández) no le va a dar paso".

Ante la posibilidad de que Omar Fernández, como candidato de Fuerza del Pueblo, se enfrente a Carolina Mejía, a la cabeza de la candidatura presidencial del PRM, en un escenario electoral, Hipólito Mejía soltó una leve carcajada y dijo: "Pero que falta mucho tiempo". Ante la insistencia de la prensa, indicó: "Le ganamos a todo el mundo".

El dirigente oficialista ofreció estas declaraciones en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, al término de la conferencia magistral "Erradicación del hambre y seguridad alimentaria: la experiencia de Brasil", a cargo del exdirector general de la FAO, José Graziano da Silva.

