La Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo impulsa la reactivación de la Mesa Nacional de Decanos de Facultades de Derecho, con el objetivo de fortalecer la calidad técnica de las reformas legales que se someten al despacho del presidente de la República.

La iniciativa fue planteada este jueves durante una reunión celebrada en la Universidad APEC, en la que participaron los miembros de la Mesa. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge A. Subero Isa, destacó la necesidad de que ese espacio retome un rol activo en el debate jurídico y social del país.

Explicó que la Consultoría desarrolla un proceso de expansión de su plataforma tecnológica y de consolidación de mecanismos institucionales para elevar la calidad de los proyectos normativos.

"El propósito fundamental es que las leyes, decretos e iniciativas legales sean sometidas con el mayor rigor técnico posible, debidamente filtradas y discutidas abiertamente antes de su aprobación", expresó.

Acciones institucionales para mejorar la calidad normativa

Subero Isa llamó a las universidades a asumir un papel más activo en las grandes reformas legislativas y a fomentar la investigación jurídica organizada para aportar insumos técnicos que contribuyan a la transparencia.

Durante el encuentro fue elegido por unanimidad Alejandro Moscoso como coordinador del proceso de regularización y elección de una nueva directiva de la Mesa Nacional de Decanos, en esta etapa de relanzamiento institucional.

El consultor también valoró la creación del nuevo Ministerio de Justicia, que asumirá la representación judicial y extrajudicial del Estado. Señaló que esta estructura permitirá que la Consultoría se concentre en su función de coordinación normativa.

Adelantó que se trabaja en la firma de un convenio formal entre la Consultoría Jurídica y la Mesa de Decanos para institucionalizar las consultas académicas en temas prioritarios, como el análisis de la nueva Ley de Sociedades y otras reformas estructurales.

"A mis 79 años, mi principal aporte es la experiencia vivida, puesta al servicio del país para orientar las transformaciones jurídicas que demanda la sociedad dominicana", concluyó Subero Isa.