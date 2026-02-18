José Ignacio Paliza considera que los partidos políticos deben ser más transparentes

El Ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, al ser abordado por la prensa durante la conferencia magistral “Erradicación del hambre y seguridad alimentaria: la experiencia de Brasil”, impartida por el exdirector general de la FAO José Graziano da Silva, en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, este miércoles 18 de febrero de 2026. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

El ministro de la Presidencia y presidente del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, planteó este miércoles que es necesario trabajar para que las organizaciones políticas tengan más apoyo de la sociedad en general y en el proceso ser más transparentes.

El dirigente expresó que "hay que cuidar los partidos políticos que son parte esencial del sistema democrático", pero aclaró que estos también deben poner de su parte para ganar credibilidad.

En este sentido, indicó que el proceder debe ser actuar con más transparencia, acercarse más a la gente con comportamientos y ejemplos positivos.

"Debemos apostar todos como sociedad a que los partidos puedan tener cada vez más participación, más renovación y que la gente no los vea no solamente como estructura meramente electoral" José Ignacio Paliza Ministro de la Presidencia y presidente del PRM “

Organizaciones sociales de transformación

Paliza entiende que los partidos deben ser vistos como una organización social que sirva de instrumentación de ideas y de políticas públicas que ayuden a que el país sea “más fuerte”.

El ministro dio las declaraciones al ser cuestionado sobre los resultados de la encuesta ACDMedia que arrojó que el 52 % de la población no confía en las organizaciones políticas.

Fue abordado durante la conferencia magistral “Erradicación del hambre y seguridad alimentaria: la experiencia de Brasil”, impartida por el exdirector general de la FAO, José Graziano da Silva, en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional.