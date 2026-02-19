Abel mantiene aspiraciones, pero pide al PLD que no lo incluya en el proceso del domingo

El aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Abel Martínez pidió este jueves que su nombre no sea incluido en el listado de precandidatos que será presentado ante la asamblea del Comité Central convocada para este domingo 22 de febrero.

Martínez envió una carta al presidente del PLD, Danilo Medina, y al secretario general, Johnny Pujols, en la que explicó que su posición responde a una convicción de principios y a una postura institucional, afirmando que, "la coherencia no se proclama: se practica".

"Mi nombre no debe ser utilizado para validar un mecanismo con el cual mantengo una posición institucional distinta, basada en mi respeto a la ley y a la esencia democrática de nuestro partido", indica la comunicación.

Martínez sostuvo que el camino hacia el 2028 debe construirse sobre un consenso auténtico y transparente, advirtiendo que todo proceso que se aparte de la Constitución, de las leyes electorales y de los estatutos del partido, termina debilitando la confianza del pueblo dominicano.

Abel dice que no es un paso atrás

El dirigente precisó que su decisión no representa renuncia, sino una reafirmación de dignidad y coherencia: "Mi ausencia en ese listado no es un paso atrás: es una reafirmación de mi dignidad. Mi aspiración presidencial se mantiene intacta".

Martínez reiteró además que continuará recorriendo el país y escuchando a la gente, asegurando que su proyecto se mantiene firme y conectado con el sentir nacional: "Mi lucha no es por una circunstancia del presente: es por el porvenir de la Patria".

El excandidato presidencial en 2024 recordó que asumió esa candidatura "en el momento más complejo" de la historia reciente del PLD. "Lo hice con la frente en alto, cuando el escenario era adverso, cuando muchos optaron por el silencio, porque creo en el PLD y en su capacidad de transformarse para volver a servir al pueblo", destacó.

"El PLD es má grande que cualquier coyuntura"

El aspirante presidencial reafirmó su compromiso con el PLD y con la República Dominicana, insistiendo en que su mano sigue extendida para construir un consenso legítimo y unitario, con reglas claras y garantías institucionales.

Consideró que el "PLD es más grande que cualquier coyuntura". "Nuestra tarea es volver a ser la esperanza de un pueblo que nos observa y que espera de nosotros madurez y apego a la verdad", expresó Martínez en la misiva.

Descargas Click para descargar la carta enviada por Abel Martínez a Danilo Medina