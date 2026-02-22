El Comité Central del PLD se reúne sin Abel Martínez ni Gonzalo Castillo

La mesa principal de la reunión del Comité Central del PLD previo a iniciarse el evento. ( FUENTE EXTERNA )

Sin la presencia de Abel Martínez ni Gonzalo Castillo comenzó este domingo la reunión ordinaria del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) bajo la consigna "Unidos por el país".

¿Qué decisiones tomará el Comité Central del PLD?

El encuentro, desarrollado en el polideportivo del Club San Carlos, en el Distrito Nacional, es encabezado por el expresidente y presidente del partido, Danilo Medina, junto al secretario general, Johnny Pujols, y los miembros del Comité Político.

El Comité Central conocerá hoy el protocolo para las aspiraciones presidenciales y la lista preliminar de aspirantes a la candidatura presidencial, como parte del proceso interno de organización de cara al próximo ciclo electoral.

Ausencia de Abel Martínez y su postura institucional

La ausencia de dos figuras que han sido candidatos presidenciales en procesos anteriores añade contexto político a esta reunión, considerada clave para la reorganización y definición de la estrategia electoral del partido morado.

Martínez pidió el pasado jueves que su nombre no sea incluido en el listado de precandidatos que será presentado hoy ante la asamblea del Comité Central.

Martínez envió una carta a Medina y al secretario general en la que explicó que su posición responde a una convicción de principios y a una postura institucional, afirmando que, "la coherencia no se proclama: se practica".

"Mi nombre no debe ser utilizado para validar un mecanismo con el cual mantengo una posición institucional distinta, basada en mi respeto a la ley y a la esencia democrática de nuestro partido", indica la comunicación.

Martínez sostuvo que el camino hacia el 2028 debe construirse sobre un consenso auténtico y transparente.

