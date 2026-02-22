×
Castillo agradece al Comité Central del PLD por respaldar su precandidatura

El político llama a fortalecer la unidad interna del PLD

    Expandir imagen
    Castillo agradece al Comité Central del PLD por respaldar su precandidatura
    Gonzalo Castillo, aspirante presidencial del PLD. (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

    El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para las elecciones de 2028, Gonzalo Castillo, agradeció a los miembros del Comité Central de esa organización por la confianza al inscribirlo como precandidato en el proceso interno que realizó este domingo.

    Castillo, quien fue candidato presidencial en 2020 y se desempeñó como ministro de Obras Públicas, expresó que asume esta nueva etapa con compromiso y sentido de responsabilidad.

    "Agradezco a todos los miembros del Comité Central del PLD por la confianza al inscribirme como precandidato presidencial. Recibo esta decisión con gratitud y con el firme compromiso de trabajar por la unidad y el fortalecimiento de nuestro partido", manifestó.

    Castillo se refirió al tema en un mensaje que colgó en su cuenta de X.

    No acudió al acto y envió una carta en la cual solicitaba ser inscrito, lo cual fue acogido.

    Los otros siete aspirantes son:

    1. Francisco Javier García
    2. Charles Mariotti
    3. Francisco Domínguez Brito
    4. Ramón Ventura Camejo
    5. Manfred Mata
    6. Luis de León
    7. Mario Bruno González

    Llamado a la unidad y fortalecimiento del PLD

    Asimismo, felicitó a los demás compañeros nominados en el proceso interno, resaltando que la organización se fortalece cuando prevalecen el respeto, las ideas y la visión de futuro.

    "El PLD se engrandece cuando compite con respeto, ideas y visión de futuro. Trabajemos todos unidos, con responsabilidad y amor por la República Dominicana", expresó.

    Castillo reiteró su llamado a la unidad partidaria, señalando que el objetivo común debe ser consolidar el partido y construir una propuesta que conecte con las aspiraciones del pueblo dominicano.

