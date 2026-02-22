Castillo agradece al Comité Central del PLD por respaldar su precandidatura
El político llama a fortalecer la unidad interna del PLD
El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para las elecciones de 2028, Gonzalo Castillo, agradeció a los miembros del Comité Central de esa organización por la confianza al inscribirlo como precandidato en el proceso interno que realizó este domingo.
Castillo, quien fue candidato presidencial en 2020 y se desempeñó como ministro de Obras Públicas, expresó que asume esta nueva etapa con compromiso y sentido de responsabilidad.
"Agradezco a todos los miembros del Comité Central del PLD por la confianza al inscribirme como precandidato presidencial. Recibo esta decisión con gratitud y con el firme compromiso de trabajar por la unidad y el fortalecimiento de nuestro partido", manifestó.
Castillo se refirió al tema en un mensaje que colgó en su cuenta de X.
No acudió al acto y envió una carta en la cual solicitaba ser inscrito, lo cual fue acogido.
Los otros siete aspirantes son:
- Francisco Javier García
- Charles Mariotti
- Francisco Domínguez Brito
- Ramón Ventura Camejo
- Manfred Mata
- Luis de León
- Mario Bruno González
Llamado a la unidad y fortalecimiento del PLD
Asimismo, felicitó a los demás compañeros nominados en el proceso interno, resaltando que la organización se fortalece cuando prevalecen el respeto, las ideas y la visión de futuro.
"El PLD se engrandece cuando compite con respeto, ideas y visión de futuro. Trabajemos todos unidos, con responsabilidad y amor por la República Dominicana", expresó.
Castillo reiteró su llamado a la unidad partidaria, señalando que el objetivo común debe ser consolidar el partido y construir una propuesta que conecte con las aspiraciones del pueblo dominicano.