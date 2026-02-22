Gonzalo Castillo vuelve al ruedo político como aspirante presidencial por el PLD

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) acogió hoy la aspiración presidencial de Gonzalo Castillo, quien se suma a otros siete dirigentes en competir por la candidatura de la organización con miras a las elecciones de 2028.

El anuncio generó una reacción inmediata en la reunión del Comité Central este domingo donde los presentes se pusieron de pie y aplaudieron cuando el secretario general, Johnny Pujols, informó que Castillo había remitido una carta en la que comunicaba oficialmente su decisión de participar en el proceso interno.

Con este paso, el exministro de Obras Públicas retorna de manera formal al escenario partidario, en una etapa en la que el PLD procura reorganizar su estructura y fortalecer su presencia territorial.

Castillo aspiró a la Presidencia de la República en el proceso electoral de 2020 .

Lanzó su precandidatura en 2019, cuando aún era ministro de Obras Públicas, y resultó ganador de las primarias del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) .

Posteriormente fue el candidato presidencial del PLD en las elecciones del 2020, en las que quedó en segundo lugar, detrás de Luis Abinader.

Aspirantes a la candidatura presidencial del PLD

Junto a Castillo fueron aprobadas las aspiraciones de Francisco Javier García, Charles Mariotti, Francisco Domínguez Brito, Ramón Ventura Camejo, Manfred Mata, Luis de León y Mario Bruno González.

Ausencia

El excandidato presidencial del PLD en 2024, Abel Martínez, fue uno de los grandes ausentes del encuentro, quien tampoco figuró entre los postulantes.

No obstante, Pujols explicó que el protocolo aprobado establece plazos que permitirán la incorporación posterior de otros aspirantes, una vez la Junta Central Electoral abra formalmente el período de precampaña.

Así también el gran aclamado Gonzalo Castillo, no estuvo presente.

Consulta abierta para la selección del candidato

Como parte de las resoluciones adoptadas, el Comité Central definió que la escogencia del candidato presidencial se realizará mediante una consulta abierta, prevista para el último trimestre del año.

En ese proceso podrán participar ciudadanos no inscritos en otras organizaciones políticas, y de allí saldrá un único aspirante que representará al partido en los comicios de 2028.

La reunión fue encabezada por el presidente del PLD, Danilo Medina, junto al secretario general Johnny Pujols y otros miembros del Comité Central.

Al evento asistieron 1,103 integrantes del organismo, equivalente a alrededor del 70 % de la matrícula total, lo que otorgó validez a las decisiones adoptadas.

El vicepresidente de la organización, Yván Lorenzo, afirmó que la activación de estas aspiraciones reconfigura el panorama político nacional y descartó que el partido contemple alianzas externas en esta etapa.

Señaló que quienes deseen formar parte de un eventual triunfo electoral en 2028 deberán integrarse a la estructura peledeísta.