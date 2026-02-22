Margarita Cedeño dice que el proceso interno del PLD "no es un camino de egos"

La exvicepresidenta de la República y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, Margarita Cedeño, afirmó ete domingo que el proceso interno que desarrolló esa organización para la escogencia preliminar de precandidatos presidenciales "no es un camino de egos", sino un ejercicio de servicio y compromiso con el país.

Cedeño se refirió al momento que vive el PLD, resaltando que la organización atraviesa una etapa clave de evaluación y apertura, en la que distintos dirigentes valoran su posible participación en la contienda interna.

"Sé que aún hay compañeros, incluyendo mujeres valientes, que miran con esperanza este momento y que están evaluando su participación. A todos les digo, en el PLD cabemos todos, este es un partido de transformación y de esperanza del pueblo dominicano. Este no es un camino de ego, sino de servicio y amor al país", expresó.

La dirigente sostuvo que el proceso debe desarrollarse con madurez política, respeto y sentido de unidad, priorizando el interés colectivo por encima de aspiraciones individuales. Enfatizó que la fortaleza del partido radica en su capacidad de integrar distintas visiones bajo un mismo proyecto político.

Un paso importante

Entiende que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) "ha dado un paso importante en su proceso interno" con la escogencia preliminar de ocho dirigentes que manifestaron su interés en participar en el proceso interno para definir la candidatura presidencial de la organización, de cara al ciclo electoral de 2028.

La decisión fue adoptada durante una reunión ordinaria del Comité Central, celebrada en el polideportivo del Club San Carlos, en la que se conoció el protocolo que regirá las aspiraciones presidenciales y la lista preliminar de aspirantes.

Los dirigentes aprobados en esta fase preliminar son:

Francisco Javier García Charles Mariotti Francisco Domínguez Brito Ramón Ventura Camejo Manfred Mata Luis de León Gonzalo Castillo Mario Bruno González

"Felicito sinceramente a cada compañero que ha presentado sus aspiraciones; eso demuestra que en el PLD hay liderazgo, compromiso y vocación de servicio", señaló Cedeño mediante un mensaje publicado en sus redes sociales.

Sus aspiraciones

Sobre sus propias aspiraciones, dejó claro que su prioridad es que "vuelva el bienestar y el progreso del pueblo, con transparencia, empatía y honestidad. El momento exige prudencia, reflexión y, sobre todo, trabajo con visión y determinación. El tiempo y las circunstancias hablarán. Mientras tanto, trabajemos".

Asimismo, agradeció el cariño, respeto y valoración que han tenido hacia ella. "Siempre tendrán una aliada por el bien del partido, del país y de mi amado pueblo", manifestó Cedeño.

Seguire reafirmando mi compromiso con el pueblo dominicano y con las ideas del profesor Juan Bosch. Los tiempos demandan unidad, madurez y trabajo en el territorio.



Seguimos firmes, escuchando y construyendo juntos, porque cuando caminamos unidos, el futuro siempre será... pic.twitter.com/TaMDOUyece — Margarita Cedeño (@margaritacdf) February 22, 2026