El PLD juramenta en La Altagracia a dirigentes de la Fuerza del Pueblo

Cientos de miembros del partido Fuerza del Pueblo en la provincia La Altagracia fueron juramentados este fin de semana en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en un acto en el que también formalizó su regreso el dirigente Frendy Reyes, informó este domingo la organización.

La actividad fue encabezada por el secretario general del PLD, Johnny Pujols, quien tomó el juramento a Reyes y al equipo político que le acompaña, destacando que el dirigente "vuelve a su casa" junto a una estructura que se suma al trabajo organizativo en la provincia, indica una nota de prensa.

Junto a Reyes se integraron los exmiembros de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo María Fernanda Sandoval, Yaritza De los Santos, Aida Mota, Elvin Santiago y Solá Robles, además de dirigentes de las estructuras que encabezaban en distintos municipios.

Al pronunciar sus palabras, Reyes afirmó que asume el compromiso de trabajar desde la base para fortalecer el PLD y contribuir a su retorno al poder.

"Para mí es un honor que el partido me reciba con los brazos abiertos, pero aquí se viene a trabajar", expresó ante la dirigencia provincial y municipal presente. Sostuvo que su decisión responde a la convicción de que el PLD cuenta con la experiencia y la capacidad necesarias para volver a dirigir los destinos del país.

Durante su intervención envió un saludo al presidente del partido, Danilo Medina, y a los miembros del Comité Político, al tiempo que llamó a la unidad interna. "No vengo por confrontación, vengo por convicción. La unidad será nuestra fuerza, el trabajo será nuestro camino y el pueblo será nuestro norte", afirmó.

En el acto también estuvo presente el miembro del Comité Político Carlos Pared Pérez, quien participó como enlace provincial, así como dirigentes municipales y provinciales de la organización en La Altagracia.