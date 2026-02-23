Estos son los ocho aspirantes presidenciales del PLD

Ocho aspirantes presidenciales PLD fueron anunciados en la carrera interna del partido morado. ( ARCHIVO )

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) oficializó este domingo una lista preliminar de ocho dirigentes que competirán en el proceso interno para definir su candidato presidencial de cara a las elecciones generales de 2028.

La decisión fue adoptada en una reunión del Comité Central, en la que también se ratificó el protocolo que regulará la contienda interna del partido morado.

A continuación, los aspirantes y destacamos los elementos más relevantes de sus perfiles políticos y públicos:

1. Francisco Javier García

Abogado y economista con una trayectoria extensa en la función pública, Francisco Javier García fue Ministro de Turismo de la República Dominicana en diferentes administraciones del PLD y ocupó altos cargos como Director de la Autoridad Portuaria y Secretario de Estado de Industria y Comercio.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/06/imagen-francisco-javier-garcia-1000x600-dda791fb.jpg Francisco Javier García. (ARCHIVO)

Es conocido por ser una figura cercana a los sectores estratégicos del partido y por su rol en campañas políticas de dirigentes del PLD.

2. Charles Mariotti

Dirigente con larga trayectoria legislativa y partidaria, Charles Noel Mariotti Tapia es exsenador por la provincia de Monte Plata y fue secretario general del PLD. Su carrera política abarca gestión pública, labor legislativa y comunicación con bases sociales.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/11/22/mariotti.jpg Charles Mariotti. (ARCHIVO)

Dentro del partido se le reconoce por su enfoque en unidad interna y propuestas institucionales.

3. Francisco Domínguez Brito

Abogado y político con décadas de experiencia, Francisco Domínguez Brito fue procurador general de la República, ministro de Medio Ambiente, senador y fiscal del Distrito Nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/12/crop-w1080-h720-dominguez-brito-pide-empatia-en-el-caso-de-la-muerte-de-stephora-c8ec7107.jpeg Francisco Domínguez Brito. (ARCHIVO)

Su carrera se ha centrado en justicia, transparencia institucional y la reforma de políticas públicas, lo que le da un perfil técnico y de alto conocimiento del aparato del Estado.

4. Gonzalo Castillo

Empresario y dirigente político, Gonzalo Castillo Terrero vuelve al ruedo partidario como aspirante presidencial. Fue candidato a la presidencia en 2020 por el PLD y ha ocupado posiciones destacadas como ministro de Obras Públicas.

https://resources.diariolibre.com/images/binrepository/gonzalo-castillo_14637135_20200825094556.jpg Gonzalo Castillo. (ARCHIVO)

5. Ramón Ventura Camejo

Miembro histórico del PLD y exfuncionario, Ramón Ventura Camejo ha desempeñado roles relevantes en la administración pública, destacándose como ministro de Administración Pública en gobiernos anteriores.

https://resources.diariolibre.com/images/binrepository/ramon-ventura-camejo_14318370_20200709232541.jpg Ramón Ventura Camejo. (ARCHIVO)

Su experiencia se enfoca en la gestión institucional y el fortalecimiento de estructuras del Estado.

6. Manfred Mata

Dirigente político con trayectoria en la organización interna del PLD, Manfred Mata formalizó su aspiración presidencial ante el partido.

https://resources.diariolibre.com/images/binrepository/manfred-mata_14090047_20200610150023.jpg Manfred Mata. (ARCHIVO)

Aunque su perfil público no cuenta con amplia cobertura mediática comparado con otros aspirantes, informaciones es un empresario puertoplateño. Fue aspirante a diputado en las elecciones de 2020 por la provincia Puerto Plata.

7. Luis de León

Académico y dirigente de base, Luis de León ha estado vinculado al PLD en actividades de dirección y promoción del partido. Su inclusión en la lista responde al respaldo que ha recibido dentro de estructuras del Comité Central y por su trayectoria en ámbitos académicos y políticos.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/10/06/whatsapp-image-2022-10-06-at-32015-pm-04341ef9.jpeg Luis de León. (ARCHIVO)

8. Mario Bruno González

Dirigente de perfil político dentro del PLD, Mario Bruno González formalizó su posición como aspirante en el proceso interno. González representa sectores del partido con experiencia en gestión y movilización política, aunque su perfil público es menos conocido que el de algunos de sus contendores.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/23/a-7eaef856.jpg Mario Bruno González. (ARCHIVO)