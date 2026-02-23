El PLD le exige al Gobierno dar respuestas al país por casos de corrupción y crisis económica

Varios dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en una rueda de prensa este 23 de febrero de 2026. Al centro habla el vicepresidente de la organización política, Yván Lorenzo. ( FUENTE EXTERNA )

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) solicitó al presidente Luis Abinader que, durante su rendición de cuentas ante el Congreso Nacional el 27 de febrero, ofrezca respuestas precisas y verificables sobre los principales problemas que, a su juicio, afectaron al país en 2025.

La organización sostuvo que la rendición de cuentas debe trascender la exposición de cifras y constituirse en un ejercicio de transparencia y responsabilidad política. En ese contexto, planteó una serie de interrogantes en materia de corrupción, costo de la vida, crecimiento económico y dirección estratégica del Estado.

Corrupción y transparencia

En relación con el caso Seguro Nacional de Salud (Senasa), el PLD preguntó si existe una investigación formal sobre el eventual uso electoral de fondos y si se garantizará la trazabilidad completa del destino de esos recursos.

También cuestionó si se ha realizado una auditoría forense independiente y si el Poder Ejecutivo publicará sus resultados íntegros. Asimismo, pidió que el presidente se refiera a los fondos recibidos por el PRM vinculados a ese caso, según declaraciones de imputados.

Sobre el Intrant, la organización solicitó información acerca de los criterios técnicos y financieros utilizados para adjudicar contratos relacionados con sistemas tecnológicos y semaforización, así como las fallas en los mecanismos de control interno y las reformas previstas para evitar irregularidades.

En cuanto a contrataciones públicas, preguntó cuántos procesos se realizaron mediante licitación pública abierta y cuál fue el ahorro frente a los presupuestos de referencia. También pidió explicaciones sobre el destino de los recursos provenientes del contrato de Aerodom y sobre el incremento en el costo de la presa de Monte Grande.

Respecto a los fideicomisos públicos, el PLD requirió que se informe el monto total administrado bajo esta figura y los mecanismos de supervisión parlamentaria y ciudadana existentes.

Costo de la vida y situación de los hogares

La organización opositora afirmó que más del 60 % de la población percibe un deterioro en su situación económica y que cerca del 70 % manifiesta preocupación por el futuro del país. Indicó además que más del 80 % se queja de los precios de la canasta básica y más del 50 % expresa inconformidad por ingresos bajos e inestables.

Señaló que el ingreso real disponible apenas cubre el 58 % del costo de la canasta básica y preguntó si el Gobierno implementará medidas estructurales para aumentar los ingresos familiares más allá de subsidios temporales.

También cuestionó que en 2025 la inversión pública rondara el 1.4 % del PIB, mientras las transferencias al sector eléctrico superaron el 1.6 % del PIB. A su entender, no existe un plan efectivo para reducir las pérdidas eléctricas hasta el 15 %, como establece el pacto eléctrico, ya que estas se habrían incrementado en cerca de un 43 %.

Asimismo, solicitó explicaciones sobre el gasto en publicidad, que cifró en 10,252 millones, y sobre los criterios técnicos y administrativos para su distribución.

Crecimiento, deuda y empleo

El PLD indicó que en 2025 la economía creció 2.1 % y preguntó por las causas de la desviación frente a las proyecciones oficiales. Con una deuda cercana al 60 % del PIB y tasas de interés en torno al 4 %, cuestionó cuál es la estrategia para estabilizarla y reducirla sin afectar el crecimiento.

También planteó que si los ingresos crecieron por debajo del PIB nominal, el presidente debería reconocer la existencia de un problema estructural. Citó reportes internacionales que señalan una Productividad Total de los Factores negativa en el período reciente y preguntó cómo el país puede aspirar a crecer por encima del 5 % en esas condiciones.

En materia laboral, advirtió que el desempleo juvenil continúa por encima del promedio nacional y con alta informalidad, por lo que solicitó detalles sobre la política gubernamental para enfrentar esa situación.

Dirección estratégica

En el ámbito internacional, el PLD pidió que se defina una doctrina clara para proteger los intereses estratégicos de la República Dominicana en un contexto global fragmentado. También demandó un plan estructural orientado a un modelo de crecimiento basado en productividad, inversión eficiente y diversificación de exportaciones.

La organización sostuvo que el país enfrenta desaceleración económica, presión sobre el costo de la vida y cuestionamientos institucionales, por lo que la ciudadanía requiere información sustentada en datos verificables.

Finalmente, el PLD reiteró que la rendición de cuentas del 27 de febrero debe constituir un acto de responsabilidad ante la nación y afirmó que dará seguimiento a los temas relacionados con servicios básicos, empleo, salud, educación, alimentación, transporte y seguridad social.