×
Versión Impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Reglamento de afiliación y desafiliación
Reglamento de afiliación y desafiliación

VIDEO | ¿Qué hacer si te afiliaron sin permiso en un partido político?

La nueva norma de la JCE apunta contra la doble militancia y afiliaciones sin autorización

  • Balbiery Rosario - Twitter

El reglamento aprobado la semana pasada por la Junta Central Electoral (JCE), denominado Reglamento que instituye el proceso para el registro de afiliaciones y el proceso de desafiliaciones de los miembros de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos (PAMP), establece el procedimiento que deben seguir los ciudadanos que aparecen afiliados a un partido político sin haber dado su consentimiento.

La normativa dispone que cualquier persona incluida en un padrón partidario puede presentar una solicitud formal de desafiliación ante el partido correspondiente o ante la JCE.

El objetivo es garantizar que la afiliación política responda exclusivamente a la voluntad expresa del ciudadano y mantener actualizado el registro nacional de miembros de partidos, agrupaciones y movimientos políticos.

El reglamento también obliga a los partidos políticos a tramitar las solicitudes que reciban y remitir la información necesaria para actualizar las bases de datos oficiales. En caso de que la petición se realice ante la JCE o exista alguna controversia sobre la afiliación, el organismo electoral podrá verificar la validez del registro y determinar si procede la desafiliación conforme a los mecanismos establecidos.

Con esta regulación, la JCE busca ofrecer un procedimiento formal para que los ciudadanos puedan corregir afiliaciones indebidas y evitar conflictos derivados de la doble militancia, especialmente en procesos internos de los partidos o en la verificación de requisitos legales vinculados a la participación política.

RELACIONADAS
TEMAS -
  • Compartir por Twitter

Periodista y escritor. Egresado de la UASD, con una trayectoria en prensa televisiva y varios medios impresos.