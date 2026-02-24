El reglamento aprobado la semana pasada por la Junta Central Electoral (JCE), denominado Reglamento que instituye el proceso para el registro de afiliaciones y el proceso de desafiliaciones de los miembros de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos (PAMP), establece el procedimiento que deben seguir los ciudadanos que aparecen afiliados a un partido político sin haber dado su consentimiento.

La normativa dispone que cualquier persona incluida en un padrón partidario puede presentar una solicitud formal de desafiliación ante el partido correspondiente o ante la JCE.

El objetivo es garantizar que la afiliación política responda exclusivamente a la voluntad expresa del ciudadano y mantener actualizado el registro nacional de miembros de partidos, agrupaciones y movimientos políticos.

El reglamento también obliga a los partidos políticos a tramitar las solicitudes que reciban y remitir la información necesaria para actualizar las bases de datos oficiales. En caso de que la petición se realice ante la JCE o exista alguna controversia sobre la afiliación, el organismo electoral podrá verificar la validez del registro y determinar si procede la desafiliación conforme a los mecanismos establecidos.

Con esta regulación, la JCE busca ofrecer un procedimiento formal para que los ciudadanos puedan corregir afiliaciones indebidas y evitar conflictos derivados de la doble militancia, especialmente en procesos internos de los partidos o en la verificación de requisitos legales vinculados a la participación política.