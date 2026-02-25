Abel Martínez afirma que no ha pensado abandonar el PLD

El aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, afirmó que no ha pasado por su mente abandonar esa organización política y reiteró que su proyecto está sustentado en el respeto a la legalidad y a los plazos establecidos por las autoridades electorales.

Martínez no se inscribió en el proceso interno realizado por el PLD en el cual escogió a ochos aspirantes presidenciales para las elecciones de 2028.

Entrevistado por el periodista Roberto Cavada en Telenoticias, el exalcalde de Santiago aseguró que su compromiso político no depende de coyunturas ni de ventajas momentáneas, sino de convicciones arraigadas.

"Mi compromiso es con la dominicanidad, con el país, con mantener la identidad de la República Dominicana, con defender su soberanía, con proteger los recursos naturales, con la educación y con dar respeto y propiciar oportunidades para la juventud que hoy está desamparada. Ese compromiso no se traslada de un lugar a otro. Está en mí, en mi corazón", expresó.

Martínez apeló, además, a la unidad partidaria y a los valores que dice haber abrazado desde su ingreso al PLD. Sostuvo que su trayectoria responde a los principios del profesor Juan Bosch y a la firme decisión de "completar la obra" del patricio Juan Pablo Duarte, lo que, indicó, implica actuar con coherencia, aun cuando eso no genere aplausos.

"Aunque hoy haya peledeístas que no me entiendan, con el tiempo se darán cuenta de que luchamos por lo correcto. Yo no tengo hoy una cara y mañana otra. El que me conoce sabe que soy de palabra y de hechos", concluyó.

Martínez dijo que, en el proceso de consulta interna celebrado en 2022, del cual resultó ganador con más de un 62 % de los votos, el protocolo aplicado fue aprobado por unanimidad por los aspirantes y avalado por el Comité Político y el Comité Central del PLD, además de contar con el visto bueno de la Junta Central Electoral. A su juicio, el contexto actual es distinto.

En ese sentido, subrayó que hoy existe una sentencia del Tribunal Superior Electoral y una resolución del Pleno de la Junta Central Electoral que prohíben las campañas a destiempo, disposiciones que, considera, deben ser observadas rigurosamente por la organización para evitar cuestionamientos y garantizar un proceso interno sano y transparente.

El dirigente peledeísta también rememoró que en 2021 propuso la escogencia del candidato presidencial mediante encuestas, aun cuando no figuraba como favorito.

A su entender, este mecanismo contribuye a reducir los niveles de conflictividad interna, algo que, afirmó, el PLD debe procurar, dado el compromiso que tiene con el país y con sus bases de cara a las elecciones de 2028.

Sobre el protocolo presentado en la pasada asamblea del partido, explicó que este permite que cualquier miembro pueda inscribirse como aspirante presidencial, y precisó que formalizará su inscripción cuando la organización defina una línea de acción consensuada y dentro del marco legal.

Solicitud al PLD

La semana pasada, Martínez pidió que su nombre no sea incluido en el listado de precandidatos que será presentado ante la asamblea del Comité Central convocada para este domingo 22 de febrero.

Martínez envió una carta al presidente del PLD, Danilo Medina, y al secretario general, Johnny Pujols, en la que explicó que su posición responde a una convicción de principios y a una postura institucional, afirmando que, "la coherencia no se proclama: se practica".

"Mi nombre no debe ser utilizado para validar un mecanismo con el cual mantengo una posición institucional distinta, basada en mi respeto a la ley y a la esencia democrática de nuestro partido", indica la comunicación.

Martínez sostuvo que el camino hacia el 2028 debe construirse sobre un consenso auténtico y transparente, advirtiendo que todo proceso que se aparte de la Constitución, de las leyes electorales y de los estatutos del partido, termina debilitando la confianza del pueblo dominicano.