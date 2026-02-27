Abel Martínez dice discurso de Abinader "apeló a grandes metas, pero RD necesita hechos concretos"

El dirigentedel Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, afirmó este viernes que el discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinaderestuvo "cuidadosamente elaborado y apeló a grandes metas nacionales", pero advirtió que el país necesita hechos concretos y no retórica recurrente.

"El discurso tuvo forma de poema. Y como todo poema, se escucha bien, inspira y apela a la esperanza. Nadie puede negar que hablar de desarrollo, tecnología, reducción de pobreza y modernización del Estado suena correcto. Si todo lo anunciado se materializara plenamente, la República Dominicana avanzaría con paso firme", expresó Martínez.

No obstante, sostuvo que la verdadera preocupación radica en que muchas veces esos planteamientos se quedan en el plano declarativo.

"Resultados tangibles"

"La República Dominicana no necesita más versos; necesita resultados tangibles en la vida diaria de su gente. No es la primera vez que escuchamos metas ambiciosas y transformaciones estructurales que luego no se reflejan en el bolsillo de los ciudadanos, en la seguridad o en la calidad de los servicios públicos", señaló.

Martínez reconoció que varias de las iniciativas anunciadas podrían ser positivas si se ejecutan con eficiencia y transparencia, pero enfatizó que el país ya no se conforma con anuncios.

"La patria se construye con coherencia entre la palabra y la acción. Y esa coherencia es lo que hoy esperan los dominicanos", concluyó.

