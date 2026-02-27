Tras el discurso de Rendición de Cuentas ofrecido por el presidente Luis Abinader ante la Asamblea Nacional en el marco del 182.º aniversario de la Independencia Nacional, el ministro de Turismo, David Collado, resaltó que los datos expuestos confirman que el país vive un momento sin precedentes en el sector turístico.

Collado afirmó que, más allá de los números históricos anunciados para 2025, con más de 11.7 millones de visitantes internacionales y un crecimiento interanual de 4.3 %, la República Dominicana continúa marcando hitos en 2026.

"Hemos pasado la barrera de los 600,000 visitantes y ahora superamos el millón doscientos mil, lo que refleja un crecimiento sostenido de 11 % en turistas extranjeros y un 11 % adicional en turismo de cruceros internos", declaró el titular del Ministerio de Turismo.

Collado subrayó el impacto de la conectividad aérea establecida en los últimos años, recordando que desde la firma de acuerdos estratégicos con aerolíneas internacionales, especialmente de Estados Unidos, la República Dominicana ha consolidado rutas directas hacia ciudades como Chicago, Boston, Nueva York, Orlando, Puerto Rico y Miami, entre otras, impulsando la llegada de turistas de mercados clave.

"El turismo dominicano está más fuerte que nunca. No solo hemos recuperado mercados tradicionales como Estados Unidos, Canadá y Europa, Francia, Alemania e Inglaterra, sino que también hay crecimientos de doble dígito desde América Latina, incluyendo Colombia, Argentina, Brasil, Chile y México", aseguró Collado.

Inversión hotelera y nuevos destinos

El ministro destacó la entrada de grandes marcas hoteleras al país y el desarrollo de nuevos destinos, alineados con la visión de diversificación y descentralización del turismo.

En este sentido, mencionó a Miches como un ejemplo emblemático de crecimiento acelerado: desde 2021 se han atraído inversiones que totalizan miles de habitaciones hoteleras, con proyectos de cadenas internacionales como Hipster, Viva Hotel del Sol, Hyatt y Four Seasons, este último enfocado en turismo de lujo.

Asimismo, Collado hizo referencia al proyecto Porto Aventis en Puerto Plata, la llegada de nuevas aerolíneas como Copa Airlines y la construcción de proyectos hoteleros como Hotel Medián, que reflejan una expansión sostenida de la oferta turística en toda la región Norte.

Récord en cruceristas y sostenibilidad

El ministro afirmó que, como anunció el presidente Abinader, el país también rompió récord en la llegada de cruceristas en 2025 con cerca de 3 millones de pasajeros, un incremento del 6 % con respecto al año anterior, lo que refuerza la posición de la República Dominicana como hub turístico del Caribe.

Collado enfatizó la importancia de avanzar hacia un turismo más sostenible e integrado al territorio, destacando la formulación de la Primera Política y Estrategia Nacional de Turismo Sostenible con visión al 2036, construida de forma participativa con más de 1,400 actores públicos y privados, así como la Estrategia Nacional de Ecoturismo para diversificar la oferta y promover el desarrollo responsable de las áreas naturales del país.

El ministro de Turismo destacó varias inversiones estratégicas realizadas en comunidades clave del país, incluyendo: Rehabilitación urbana y patrimonial de La Ciudad Colonial, incorporada a la Red Iberoamericana de Destinos Turísticos Inteligentes.

También, la entrega de infraestructuras turísticas, como muelles en Miches y La Caleta, y renovación de malecones en Haina y Guayacanes, la recuperación de espacios naturales en áreas como Los Patos y Boca de Cachón y proyectos urbanos en Puerto Plata, Samaná y Sosúa, beneficiando directamente a 91 comunidades a través de intervenciones estratégicas.

Collado concluyó resaltando que la República Dominicana no solo está rompiendo récords de llegada de turistas, sino que está transformando su modelo turístico para hacerlo más diversificado, sostenible e integrado al desarrollo local.

"Este es el nuevo turismo dominicano: más oportunidades, más destinos y un crecimiento que nos proyecta hacia 2036 con firmeza y visión estratégica", finalizó.

Oposición califica discurso como desconectado de la realidad Legisladores de la oposición sostuvieron que el presidente describió un país distinto al que vive la población dominicana. Diputados de la Fuerza del Pueblo afirmaron que, aunque el mandatario habló de crecimiento económico, los ciudadanos no sienten esa bonanza en su vida diaria.

