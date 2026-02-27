Joel Santos valora rendición de cuentas de Luis Abinader y destaca avances en energía

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos , valoró este viernes de manera positiva el discurso de Rendición de Cuentas del presidente Luis Abinader, al considerar que la alocución abordó de forma integral los distintos sectores de la economía nacional.

"El país está avanzando, el país está desarrollándose y que vamos camino a convertirnos en un país de alto nivel", expresó el funcionario, quien afirmó que el jefe de Estado ha mostrado avances concretos en todo el territorio nacional y no solo en zonas específicas.

En cuanto al sector energético, indicó que durante la intervención presidencial se expusieron los principales proyectos en ejecución, así como la relevancia estratégica de la minería y de las tierras raras para el país.

Santos también resaltó el gesto del mandatario de reconocer a los expresidentes de la República, al considerarlo una muestra de respeto institucional y de valoración de la trayectoria democrática nacional.

"Es un reconocimiento no solamente a los expresidentes, sino un reconocimiento a la trayectoria de la República Dominicana", manifestó.

Informe sobre apagón

El ministro informó que el próximo 11 de marzo estará listo el informe oficial sobre el apagón que afectó al país el pasado lunes por más de 12 horas.

Al término del discurso de Rendición de Cuentas del presidente Luis Abinader, el funcionario aseguró que se trabaja para corregir la situación.

Hasta el momento, se ha señalado que un "disparo" en la red Hainamosa–Villa Duarte habría provocado el apagón general del lunes, aunque aún no se han investigado las causas del suceso