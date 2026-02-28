Abel Martínez juramenta exmiembros de Fuerza del Pueblo que retornan al PLD en acto en Santiago

El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, encabezó este fin de semana un encuentro en el distrito municipal de Hato del Yaque, donde juramentó a un grupo de exmiembros de la Fuerza del Pueblo que retornaron a las filas del partido morado para integrarse a su proyecto presidencial.

Durante la actividad, Martínez afirmó que el PLD es "la casa de quienes desean trabajar con determinación por el bienestar nacional" y sostuvo que esa organización es la única fuerza política capaz de devolverle el rumbo y la estabilidad al país.

El dirigente opositor hizo un llamado a la unidad interna y al consenso dentro del partido, asegurando que en el PLD primarán el acuerdo y la sensatez, en consonancia con las aspiraciones de la militancia y del pueblo dominicano.

Asimismo, expresó que el objetivo es lograr un entendimiento que permita desplazar del poder al Partido Revolucionario Moderno (PRM) en las próximas elecciones, al tiempo que reiteró su convicción de que será el candidato presidencial de la organización.

Respaldo del Comité Central y dirigentes del PLD

"El porvenir espera del PLD, y sobre todo de quienes aspiramos a dirigir el país, que nos pongamos de acuerdo para sacar al PRM y a su mal gobierno del poder, para que la gente pueda vivir como merece: con dignidad" expresó Martínez.

El encuentro contó con el respaldo de los miembros municipal y provincional del Comité Central: Willy Mata, regidor y presidente del Ayuntamiento de Hato del Yaque; Sergio Beato, presidente de Dignidad Jurídica, gremio de los abogados del PLD en Santiago y vicepresidente del PLD; Bray Vargas y Mayobanex Martínez, diputados de la provincia Santiago.

También Héctor Concepción (Father) y Ambioris González, regidores del Ayuntamiento de Santiago; Michael García, secretario general del PLD en Hato del Yaque; así como Pablo Grullón, Aníbal Abreu, Adalgisa Torres González, excandidata a vicealcaldesa, y Eduardo Rodríguez, regidor por Las Canelas, entre otros miembros del CC, dirigentes medios, militantes y representantes de diversos sectores de la sociedad civil.