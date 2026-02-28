Francisco Javier advierte al Gobierno sobre posible alza del petróleo por conflicto en Medio Oriente

El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García. ( FUENTE EXTERNA )

El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, pidió este sábado al Gobierno mantenerse atento ante el conflicto bélico en Medio Oriente, al considerar que podría provocar aumentos en los precios del petróleo en el mercado internacional.

Mediante una nota de prensa, el dirigente político señaló que, tras el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, la situación en esa región estratégica "podría complicarse" si no se alcanza un acuerdo rápido entre las partes con la mediación de organismos internacionales.

Advirtió que el conflicto podría extenderse, tomando en cuenta las explosiones registradas en territorios como Israel, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Arabia Saudita y Bahréin.

García fundamentó su llamado al presidente Luis Abinader en que el petróleo es el "commodity que más influye en la estabilidad macroeconómica de la República Dominicana".

El país no produce petróleo

"Nuestro país debe estar atento y el gobierno preparado para tomar las medidas adecuadas ante un eventual incremento del petróleo en el mercado internacional. No se puede descartar una gran escalada del conflicto bélico en esa zona estratégica del mundo", expresó.

El aspirante presidencial sostuvo que preservar la estabilidad macroeconómica es fundamental para los intereses nacionales y recordó que el país no produce petróleo ni sus derivados, por lo que un alza en los precios "generaría serias complicaciones" para la economía dominicana.