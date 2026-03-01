×
Abinader evitó hablar de apagones, inflación y baja economía, según la oposición

Acusan al mandatario de presentar una realidad distinta a la que vive la población

  • Balbiery Rosario - Twitter
Fernández destacó el descenso en el crecimiento económico. (FUENTE EXTERNA)

Los principales partidos de oposición del ecosistema político dominicano acusaron al presidente Luis Abinader de ser selectivo en los temas que introdujo en su discurso de rendición de cuentas, evitando hablar de datos negativos en los que su gobierno ha tenido un pobre desempeño.

"El mandatario habló de aumento del salario mínimo, pero no se refirió a que el aumento del precio de alimentos y bebidas no alcohólicas fue de casi un 9 % en el 2025 (cifras del Banco Central)", según Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo (FP).

Fernández sostuvo que el crecimiento económico de 2.1 % en 2025 fue bajo y que la inflación, especialmente en alimentos, afectó el costo de la vida. 

La FP afirmó que el empleo ha crecido principalmente por la nómina pública, mientras el sector privado se mantiene estancado. También cuestionó el aumento de la deuda, deficiencias en salud y educación, más de 900 homicidios y la omisión de los dos apagones generales ocurridos en los últimos meses.

El bloque legislativo de la FP criticó además el anuncio de un puerto espacial en Pedernales mientras persisten fallas eléctricas y reprochó que no se abordara la crisis energética ni la indexación salarial.

Desde el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), su secretario general, Johnny Pujols, afirmó que el presidente no mencionó el alza de la canasta básica ni el bajo crecimiento económico, y señaló precariedades en el sistema de salud, la situación energética y el acceso al crédito agrícola. El excandidato presidencial Abel Martínez calificó la intervención como "un poema" sin resultados concretos.

El PRD habló de "ilusionismo político", mientras Opción Democrática cuestionó el alto gasto corriente, el costo de la vida y la falta de condenas por corrupción. 

Defensa del Gobierno 

En defensa del Gobierno, el director general de Aduanas, Nelson Arroyo, y el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, afirmaron que el discurso de rendición de cuentas presentó avances económicos, estabilidad macroeconómica y proyectos eléctricos en ejecución, frente a las críticas opositoras por los apagones y la calidad del servicio.

<strong>Daniel Toribio</strong><br><br><i>Dirigente de FP<br></i><br>Advirtió estancamiento del mercado laboral formal y sostuvo que la expansión ocupacional respondió principalmente al aumento del empleo público y temporal reciente.
<strong>Miguel Vargas</strong><br><br><i>Presidente PRD</i><br><br>Expresó que la rendición de cuentas estuvo cargada de medias verdades y la calificó como un ejercicio de ilusionismo, desconectado de los problemas reales del país.
<strong>Johnny Pujols</strong><br><br><i>Secretario general PLD</i><br><br>Afirmó que el presidente omitió el aumento de la canasta básica, cuestionó el bajo crecimiento económico y alertó sobre precariedades en salud y energía.
<strong>José Horacio Rodríguez</strong><br><br><i>Presidente OD</i><br><br>Señaló que el discurso mostró desconexión con la realidad, criticó el alto gasto corriente y cuestionó la falta de condenas firmes en casos de corrupción.
    Periodista y escritor. Egresado de la UASD, con una trayectoria en prensa televisiva y varios medios impresos.