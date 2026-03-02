El titular de la Secretaría de Relaciones Internacionales del partido Fuerza del Pueblo (FP), Manolo Pichardo, manifestó este lunes una "profunda" preocupación ante el agravamiento de las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente.

Pichardo advirtió que la inestabilidad en esa región podría derivar en un choque externo de consecuencias severas para la economía de la República Dominicana.

A través de una nota de prensa, el dirigente político explicó que el actual escenario no debe verse como un conflicto aislado, sino como una variable crítica en la seguridad energética mundial.

"Estamos ante una reconfiguración del orden internacional donde cualquier interrupción en las rutas de suministro o el aumento de la prima de riesgo geopolítico se traslada de inmediato a los mercados de futuros del petróleo", señaló el expresidente del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Recomendaciones de Fuerza del Pueblo ante la crisis energética

Subrayó que, al ser la República Dominicana una economía netamente importadora de hidrocarburos, la volatilidad en los precios del barril de crudo (WTI y Brent) representa una amenaza directa al equilibrio fiscal y a la capacidad adquisitiva de los ciudadanos.

Conforme la nota, Pichardo instó a las autoridades dominicanas a observar el conflicto bajo una lupa técnica y no solo diplomática.

Sostuvo que la dependencia de los combustibles fósiles hace al país vulnerable a eventos que ocurren a miles de kilómetros, lo que resalta la urgencia de fortalecer las reservas estratégicas y acelerar la transición energética real.

"No se trata solo de política exterior, se trata de seguridad nacional. La estabilidad democrática está estrechamente ligada a la estabilidad de precios; por ello, la Fuerza del Pueblo llama a una vigilancia constante de los indicadores internacionales para diseñar planes de contingencia que protejan a los sectores más vulnerables de la sociedad dominicana ante un eventual 'shock' petrolero", concluyó.