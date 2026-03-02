El PLD califica el 2025 como un año crítico para la agricultura dominicana

El exsenador y agrónomo Adriano Sánchez Roa, titular agropecuario del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), junto a otros dirigentes de la organización política. ( FUENTE EXTERNA )

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) calificó el 2025 como un año "crítico para la agricultura dominicana", una situación que atribuyeron al abandono de los productores, al trato inadecuado a los profesionales agropecuarios, la caída de la producción nacional y el alza de los precios de los alimentos.

Durante una rueda de prensa, este lunes, la organización opositora responsabilizó al Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de registrar el mayor volumen de importaciones de alimentos en la historia del país, en detrimento de la producción local.

Adriano Sánchez Roa, titular agropecuario del PLD, afirmó que mientras la población enfrenta dificultades para adquirir alimentos, el presidente Luis Abinader presentó cifras "irreales sobre el desempeño del sector", al incluir importaciones como parte de la producción y omitir el impacto de los incrementos de precios.

Afirmó que la sustitución de la producción nacional por importaciones ha llevado a la quiebra a miles de productores y a la pérdida de más de 50,000 empleos agropecuarios durante la actual gestión.

"Basta ya de ignorar a quienes producen los alimentos que permiten la supervivencia del país. Exigimos un trato digno y condiciones de trabajo para los profesionales agropecuarios." Adriano de Jesús Sánchez Roa Titular agropecuario del PLD “

Afirmó que la situación obedece a la falta de atención del Ministerio de Agricultura, el Banco Agrícola y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) en áreas:

La preparación de tierras.

El suministro de semillas certificadas y otros insumos.

y otros insumos. Al déficit de financiamiento.

El deterioro de los sistemas de riego y de los caminos interparcelarios.

También señaló la falta de fortalecimiento tecnológico en las instituciones públicas del sector y aseguró que más de la mitad de los puestos técnicos están ocupados por personal no profesional.

Agregó que permanecen pendientes 1,600 pensiones y la revisión de 650 ya otorgadas, muchas sin seguro médico, según denuncias de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA). Asimismo, planteó la reposición de 350 agrónomos cancelados y el nombramiento de 1,650 técnicos en plazas vacantes.

Salarios y producción

Sánchez Roa sostuvo que el salario mínimo mensual de los profesionales agropecuarios se mantiene en 35,000 pesos desde el 15 de mayo de 2017, cuando fue dispuesto por el entonces presidente Danilo Medina durante un acto por el "Día del Agricultor" en Nagua. En ese momento, el costo promedio de la canasta familiar, según el Banco Central, ascendía a 32,664.23 pesos.

Según los datos ofrecidos, el país pasó de importar el 9.8 % de los alimentos en 2020 a un 28.2 % en 2025. La autosuficiencia alimentaria se redujo de 88.5 % a 71.8 % entre agosto de 2020 y diciembre de 2025, con una caída acumulada de la producción nacional del 32 %. Indicó que la subalimentación se elevó a 9.8 %.

En el caso del arroz, la producción bajó de 13,831,938 quintales en 2018 a 13,083,001 en 2025, una reducción de 748,937 quintales.

Afirmó que el precio del saco de 125 libras pasó de 1,650 a 4,975 pesos entre 2020 y 2025. El consumo anual por persona descendió de 134.47 libras en 2018 a 122.4 en 2025. Las importaciones acumuladas de arroz alcanzaron 7,763,078.4 quintales.

Sobre el pollo, el exsenador indicó que en 2025 se registró déficit de producción, con precios entre 90 y 110 pesos por libra, y picos de 130. Se importaron 2.5 millones de unidades tras la quiebra de 303 productores, lo que generó un faltante superior a 2.2 millones de pollos.

En el sector bananero, reportó una reducción del rendimiento por tarea de 2 cajas a 1.2 entre 2023 y 2025. Las exportaciones pasaron de 363 millones de dólares en 2021 a 202.7 millones de dólares en 2024. Además, señaló un aumento del 30 % en los costos de producción, la salida de alrededor del 20 % de los exportadores y la pérdida de 30,000 empleos.

Respecto a la producción porcina, indicó que la Peste Porcina Africana provocó una reducción del 60 % del hato nacional, afectó a 15,100 productores y elevó las importaciones hasta el 75 % del consumo. El precio de la carne de cerdo pasó de 78.50 pesos por libra en 2019 a 231.20 en 2025.

El dirigente político afirmó que más de 30 invernaderos han cerrado y que no se ha ampliado el área destinada a este tipo de producción. También señaló que la ausencia de agrónomos ha afectado la calidad de los productos destinados a exportación.

Arroz, habichuelas y canasta familiar

Entre los incrementos de precios citó el arroz, de 21.10 a 45.50 pesos por libra; habichuela roja, de 50 a 89.47; aceite de 128 onzas, de 262 a 794.95; yuca, de 7.50 a 33.95; plátano, de 14.20 a 32.99; pollo, de 44 a 93.60, y carne de res, de 103 a 242.95 pesos.

Indicó que el costo promedio mensual de la canasta familiar se ubicó en 48,541.84 pesos. Durante los 67 meses de la actual gestión se importaron 26,521.5 millones de dólares en alimentos, equivalentes a 1.52 billones de pesos, lo que representa 844.4 millones diarios.

Asimismo, señaló que se otorgaron 7,000 permisos de importación "grado a grado", lo que habría implicado dejar de percibir 57,551.6 millones que antes ingresaban por subastas agropecuarias.

Advirtió que la situación podría agravarse en 2026 debido al debilitamiento institucional del sector, incluida la eliminación del Instituto Agrario Dominicano (IAD).

También planteó la necesidad de una auditoría al Banco Agrícola y cuestionó que el Presupuesto General del Estado de 2026 destine el 1.18 % al sector agropecuario, equivalente a 18,697 millones de pesos, frente a una necesidad estimada de 67,345 millones.

