Radhamés Jiménez afirma la rendición de cuentas describía a Finlandia o Noruega, y no a RD

Radhamés Jiménez Peña, vicepresidente de la Fuerza del Pueblo, durante la inauguración del nuevo local del partido en el municipio de Mao, donde ofreció declaraciones críticas sobre la rendición de cuentas del gobierno. ( FUENTE EXTERNA )

El vicepresidente y coordinador político de la Fuerza del Pueblo, Radhamés Jiménez Peña, afirmó que el discurso de rendición de cuentas del gobierno del PRM parecía que se "les hablaba a ciudadanos de un país nórdico", como Finlandia o Noruega, y no a la República Dominicana.

Mediante una nota de prensa, el dirigente político sostuvo que resulta muy cuesta arriba demostrarle a millones de dominicanos que el país está situado como uno de los más avanzados en materia alimentaria, cuando estudios reflejan una realidad distinta en los hogares dominicanos.

Jiménez hizo referencia a un estudio de Kantar World Panel que establece que más de seis millones de dominicanos solo pueden comer una vez al día; que el 49 % de los hogares debe tomar dinero prestado para completar la comida; que el 51 % de los niños de 1 a 5 años sufre desnutrición crónica, y que el 50 por ciento de las mujeres en etapa reproductiva padece anemia por falta de ingesta adecuada de alimentos.

Las declaraciones del dirigente de la Fuerza del Pueblo surgen luego de que el pasado 27 de enero, durante su rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, el presidente Luis Abinader revelara que el Estado dominicano firmó un acuerdo con la empresa estadounidense LOD Holdings para el desarrollo de un puerto espacial comercial en Oviedo, provincia Pedernales.

"Antes de mayo del 2028 —escúchenlo bien, porque yo sé que nos lo van a seguir— vamos ya a mandar un satélite o un cohete al espacio desde Pedernales, para que lo crean", expresó el mandatario en su alocución.

Jiménez Peña señaló que lo que más le llamó la atención del discurso fue el anuncio de la estación espacial, que se construirá en Oviedo y entrará en funcionamiento antes del 2028.

Deterioro

Jiménez Peña sostuvo que mientras el presidente "recita poemas" en la Asamblea Nacional, el país enfrenta, a su juicio, un deterioro en los servicios hospitalarios, baja calidad en la educación, caos en el transporte público, aumento de la delincuencia y un alto costo de la vida que mantiene a la población en desesperación.

Finalmente, llamó al pueblo a "resistir", al tiempo que aseguró que se acerca la salida del PRM del poder y que Leonel Fernández asumirá los destinos del país a partir del 16 de agosto de 2028.

