Fuerza del Pueblo critica gestión educativa y ejecución presupuestaria del Gobierno

La exministra de Educación y secretaria de Educación de la Fuerza del Pueblo, Josefina Pimentel (c), ofrece declaraciones durante una rueda de prensa en la Casa del Pueblo Johnny Ventura, acompañada por dirigentes de esa organización política, este 3 de marzo de 2026. ( FUENTE EXTERNA )

El partido Fuerza del Pueblo afirmó este martes que el Gobierno actúa sin un plan definido en el sector educativo y mantiene una gestión con deficiencias en capacidad gerencial.

La organización consideró que el presidente Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno (PRM) omitió la situación real del sistema durante su discurso de rendición de cuentas.

En una rueda de prensa realizada en la Casa del Pueblo Johnny Ventura, la exsecretaria de Educación y actual titular de Educación de la Fuerza del Pueblo, Josefina Pimentel, sostuvo que el mandatario presentó "datos aislados y descontextualizados" que, a su juicio, no reflejan la dimensión de los problemas del sector.

Pimentel indicó que la infraestructura escolar constituye "el obstáculo más grave y tangible" de la actual administración. Señaló que, aunque el mandatario destacó la entrega de nuevas aulas, la inversión en infraestructura se redujo de 19,200 millones de pesos en 2014 a 6,351 millones en 2025.

De igual forma, expuso que la cantidad de aulas entregadas pasó de 6,775 en 2014 a 1,555 en 2025, de acuerdo con informes oficiales.

La exministra explicó que la actual gestión recibió 711 planteles que no pudieron iniciarse debido al denominado "nudo legal", situación que dio origen a la Ley 118-21 para destrabar esas obras. No obstante, precisó que al mes de enero de 2025 solo se habían concluido 200 centros, mientras 511 permanecían pendientes. A su entender, esto evidencia "un grave problema de capacidad gerencial" y un bajo nivel de ejecución.

Agregó que el gasto en mantenimiento escolar ascendió a 343 millones de pesos en 2025, equivalente a 43,321 pesos por centro educativo, lo que representa el 0.11 % del presupuesto ejecutado por el Ministerio de Educación. Indicó que en períodos anteriores la inversión en edificaciones llegó a superar, en promedio, el 20 % del presupuesto de esa institución.

También cuestionó la ejecución del Programa de Mejoramiento de la Educación y Formación Técnico Profesional, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Unión Europea por 1,800 millones de pesos.

Explicó que el proyecto contemplaba la conversión de 79 liceos académicos en politécnicos, pero "solo se logró ejecutar un 3.15 % del proyecto", lo que provocó que perimiera sin aplicarse. A su juicio, esto refleja deficiencias estructurales en planificación y gestión.

Reducción de la matrícula

En relación con la cobertura en secundaria, Pimentel objetó la interpretación oficial sobre el incremento en la tasa neta. Indicó que, aunque se reporta una leve mejoría, la matrícula presenta una reducción acumulada en comparación con el período previo a la pandemia.

Durante la actividad, en la que participaron miembros de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, legisladores y dirigentes del área educativa, la exministra afirmó que alrededor del 25 % de los jóvenes entre 15 y 17 años no asiste a la escuela. En el caso específico de los jóvenes de 17 años, señaló que la proporción supera el 32 %.

Asimismo, indicó que de los estudiantes que ingresan al primer grado del nivel secundario solo el 51% logra permanecer hasta el sexto grado, lo que implica que cerca de la mitad no concluye ese ciclo.

Desempeño académico

Sobre el desempeño académico, sostuvo que las evaluaciones diagnósticas evidencian estancamiento y retrocesos en áreas como Matemáticas y Ciencias.

También advirtió que las tasas de analfabetismo en personas de 15 años o más, que habían descendido a 5.5 % en 2019, se sitúan actualmente por encima del 6.5 % e incluso del 7 %, según distintas mediciones oficiales. En provincias como Elías Piña, afirmó, la tasa supera el 20 %, lo que refleja brechas territoriales.

La dirigente expresó además su rechazo a la propuesta de fusión entre los ministerios de Educación Superior y Educación Preuniversitaria, al señalar que no se han presentado estudios técnicos ni análisis de impacto que respalden la medida.

Pimentel sostuvo que el sistema educativo dominicano "se ha manejado dando tumbos", con cambios frecuentes y procesos inconclusos, lo que —según indicó— genera incertidumbre en la comunidad educativa.

En la parte final de su intervención, afirmó que el sistema educativo "no necesita más anuncios, ni más discursos, ni más promesas", sino una visión estratégica y una conducción coherente orientada a resultados sostenibles.

La Fuerza del Pueblo consideró que el discurso presidencial omitió los problemas estructurales más urgentes del sistema y reiteró que la educación requiere planificación, ejecución eficiente y liderazgo técnico.